Loles León: de madre soltera a los problemas de custodia de su nieto Telmo

Loles León ha hecho un repaso de su vida profesional y personal en una nueva entrega de Madres: desde el corazón, el espacio de entrevistas de Mediaset Infinity. La actriz ha relatado cómo fue su experiencia como madre soltera. Loles, una mujer de armas tomar, nunca quiso casarse aunque eso no quiere decir que no se haya enamorado a lo largo de su trayectoria vital. Ella ha preferido vivir sin ataduras.

“Yo nunca creí en el matrimonio ni quise casarme porque luego no se podía salir de esa relación. Además, se dependía del marido para todo, hasta para abrir una cuenta corriente en el banco. Por eso no quería casarme, pero sí quería amar”, ha contado en la charla íntima que ha mantenido con Cruz Sánchez de Lara.

Loles se enamoró del padre de su hijo. La actriz se fue a vivir con él a Suecia para evitar que tuviera que hacer la mili. Cuando volvieron a España, ella estaba embarazada. “Él me preguntó si yo quería abortar y le dije que no, que yo quería ser madre y que no sería ni la primera ni la última que lo hacía soltera”, ha confesado. Así llegaría al mundo Bertoldo, su único hijo y padre de su nieto Telmo.

La actriz de La que se avecina ha desvelado los problemas de custodia que arrastra su familia con el pequeño de 13 años. “No puedes dejar a un niño solo con un progenitor. A un niño no le puedes dejar sin sus dos pilares, si a un niño, en un puente, le quitas una de las barandillas, se cae. Ya no es como antes. Tienen que ser los dos padres, compartiendo la educación, el amor, dándole herramientas para que ese niño sea un niño bueno y seguro en el futuro. Un niño no puede quedarse sin conocer a su familia paterna”, ha explicado.

Loles León lleva 12 años sufriendo problemas legales con la custodia de su nieto Telmo. Un asunto que ha querido airear en Madres: desde el corazón porque nunca antes lo había expuesto de manera pública. “Aquí se juzga mal y se reparte mal. Yo llevo 12 años sufriendo este tema y lo estoy denunciando en tu programa y no lo he dicho nunca. Lo digo ahora porque ya está firmado y eso lo ha conseguido mi nieto”, ha comentado.

La intérprete también se ha referido a cómo es la relación que mantiene con Telmo. “No es lo mismo tener un hijo que un nieto porque, como abuela, ya no tienes que estar pendiente de que todo salga bien, aunque yo también formo parte de la educación de Telmo. Para mí, él es el regalo que me ha dado la vida, es la persona que me mantiene con energía”, ha añadido.

Por último, Cruz Sánchez de Lara le ha preguntado cómo lleva Telmo la notoriedad de su abuela. “A él le da vergüenza que le digan algo en el colegio, como también le pasaba a Bertoldo. Lo que sí le gusta es que me reconozcan por las películas de Santiago Segura, que me han convertido en la abuela de España”, ha zanjado en clave de humor.