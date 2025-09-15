Lola Índigo se retira temporalmente por el ritmo infernal de los escenarios
La cantante granadina ha desvelado que necesita un descanso después de muchos años de intenso trabajo para alcanzar su sueño
Lola Índigo, sobre su físico: “Me puedo comer una hamburguesa y venir aquí a Sevilla con mi cuerpo”
La drástica decisión de Lola Índigo que le separa de sus fans
Lola Índigo ha dicho basta cuando se encontraba en lo más alto del panorama musical. La profesión de cantante puede ser tan gratificante como agotadora. De eso sabe mucho la exconcursante de Operación Triunfo que ha anunciado una retirada temporal de los escenarios para desconectar y recargar las pilas. Lola Índigo ha aprovechado la coyuntura del Coca Cola Music Experience para asegurar que está agotada tras muchos años de trabajo sin descanso.
“Me despido hasta la próxima que espero que no sea muy tarde. Quiero dar las gracias a mis amigos por estar aquí, son los mejores”, ha comenzado diciendo. La granadina ha querido agradecer todo el cariño que recibe por parte de su público.
“Muchas gracias por todo el amor que le habéis dado a mi música durante estos siete años, la verdad es que me hinchado de escribir canciones, me he hinchado a currar y a trabajar, de verdad. Lo digo abiertamente y con mucho orgullo. He sacrificado un montón de cosas y he hecho lo que tenía que hacer”, ha explicado antes de confirmar su descanso.
“Ahora voy a necesitar un tiempo para tomarme un descanso. Os quiero mucho, pero necesitaba decirlo. Llevo siete años trabajando sin parar y estoy agotada mentalmente. Este es el sueño de mi vida y para estar aquí como Dios manda, necesito un break”, ha añadido después de pasar uno de sus años más convulsos debido a la cancelación de los conciertos del Santiago Bernabéu.
