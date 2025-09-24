Así fue el lento cortejo de Lamine Yamal a Fati Vázquez con encuentro en Italia

Fati Vázquez ha roto su silencio acerca de la relación que mantuvo con Lamine Yamal. La influencer, tras permanecer varios meses al margen de todos los rumores, ha dado todos los detalles sobre su fugaz romance con el futbolista del FC Barcelona en el videopódcast En todas las salsas.

“Yo no puedo negar lo innegable”, ha comenzado diciendo la creadora de contenido. La joven ha explicado que los primeros pasos de su relación con Lamine Yamal se produjeron mucho antes de la publicación de las famosas fotografías en la costa italiana. Fati Vázquez ha desvelado que su primer encuentro tuvo lugar en Italia. En esa primera cita tan solo les acompañaba el representante del jugador con el fin de preservar la intimidad.

La joven gallega ha confesado que nadie de su círculo cercano tenía constancia de su relación con Lamine Yamal. “No fue de la noche a la mañana”, ha expresado para aclarar que todo fue surgiendo de manera natural. Ella ha reconocido que llevaban hablando ocho meses antes de su primer encuentro en persona.

La influencer ha contado cómo y cuándo se enteró de la publicación de las fotografías. “Yo me enteré que iban a salir las fotografías el día anterior. Me avisó Javi Hoyos”, ha comentado. También ha ofrecido algunos detalles que se desconocían. “Yo llegué un día más tarde de lo que tenía planeado y no coincidí con la chica que estaba antes de estar conmigo por horas”, ha destacado. La otra joven, de la que no ha querido dar las iniciales, le dijo que había estado con el futbolista antes de su llegada a la costa italiana.

Fati Vázquez ha asegurado que el futbolista se puso en contacto con ella en 2018 cuando él tan solo tenía 11 años. “Supongo que él era mi fan y creo que yo para él fui la típica cosa para tachar de la lista de cosas que hacer”, ha añadido.

La creadora de contenido ha hablado sobre la relación que mantiene actualmente Lamine Yamal y Nicki Nicole. “Yo creo que él sí está muy pillado y ella no”, ha concluido.