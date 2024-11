La lenta recuperación de Mario Vaquerizo tras recibir el alta

Mario Vaquerizo ya descansa en su domicilio tras recibir el alta hospitalaria. El marido de Alaska ha permanecido durante 15 días en el hospital Ramón y Cajal recuperándose de las dolencias provocadas por la caída del escenario en el festival Horteralia de Cáceres. A su salida del hospital atendía amablemente a los medios de comunicación. “Estoy vivo, que es lo importante. Llevo 15 días en este hospital maravilloso”, dijo a modo de agradecimiento por el trato recibido.

“No puedo moverme. Tengo que llevar tres meses el collarín y en el tema de la vista voy mejorando muy poco a poco. Veo como un poquito borroso, no puedo leer libros, no puedo leer los mensajes de WhatsApp. Yo nunca había estado en un hospital 15 días seguidos y he estado bien. Creía que iba a ser más duro, pero las muestras de cariño son la mejor medicina”, contaba a un reportero de TardeAR.

Ana Rosa Quintana ha contactado en directo con el colaborador de su programa para ver cómo se encuentra tras abandonar el hospital. “Nunca había estado tanto tiempo hospitalizado y lo he llevado bastante bien, con mucha serenidad y mucha calma. También porque sabía que estaba en buenas manos y los profesionales me transmitieron lo que necesitaba en ese momento: esperanza, confianza y sinceridad”, ha comenzado diciendo.

El televisivo está como loco por volver al plató de TardeAR y retomar sus compromisos profesionales. “Estoy aquí, estoy con vosotros, estoy deseando volver a plató. Empiezo a ver un poco mejor aunque la recuperación va a ser bastante lenta, pero lo lento siempre es seguro. Estoy con buena actitud, hablando como un loro. Creo que con sentido del humor las heridas sanan mucho mejor. Y con el apoyo de la gente. He vuelto a nacer, queda mucho Mario para rato”, ha asegurado.