Lamine Yamal ya pisa su nueva casa, la que fue de Gerard Piqué, Shakira y su suegra

A sus 18 años recién cumplidos Lamine Yamal ya sabe lo que es enfrentarse a un estadio entero como el Bernabéu por sus polémicas declaraciones contra el Real Madrid, con derrota incluida, ha vivido su primera ruptura sentimental de adulto, con Nicki Nicole, y acaba de estrenar casoplón, el que fue de Gerard Piqué y Shakira. La misma casa donde se criaron en sus primeros años Milan y Sasha y donde la colombiana y el barcelonista acabaron tirándose los trastos y los twingos a la cabeza.

Yamal tienta a la suerte vivinedo en esa misma casa doble, una para él y otra para su padre, donde antes estaba la estelar pareja del Waka-waka y los padres de Piqué, "la suegra" a la que atizaba Shakira en la canción de Bizarrap y a la que asediaba con bromas como una bruja en la ventana mientras la cantante compartía parcela con su familia política.

El romance con Nicki Nicole y Lamine ha sido mucho más fugaz que el de Piqué. La cantante argentina no conocerá, al menos de momento, la mansión de su noviete de verano.

Lamine Yamal ante su nueva casa, la que fue de Gerard Piqué

A Yamal, que a tenor de su trayectoria no va a tener problemas de liquidez hasta el fin de sus días, con toda una prometedora carrera en los estadios, ha pagado 11 millones de euros por la casa, por lo que le ocupa un año de salario a excepción de impuestos y aún le sobra un pico para seguir con su animado tren de vida.

La venganza de Shakira en la casa que ahora es de Lamine Yamal, sonaba su canción en bucle y una bruja mirando hacia la casa de sus suegros / Twitter

La vivienda doble en Esplugues de Llobregat ocupa 3.800 metros cuadrados, en tres plantas en altura y dos platas de sótano. Tiene espacio de sobra, con jardín generoso, para seguir celebrando lo que venga a cuento. El jugador ya ha compartido la primera imagen en redes, orgulloso de su adquisición, y lo bien que lo va pasar en familia y entre amigos, con instalaciones propias para hacer ejercicio y mantener el exigente ritmo deportivo que le obligará su condición de estrella.

Además de lo que puede aportar al FC Barcelona, en Lamine están depositadas muchas esperanzas con la selección para ensamblar el mejor equipo de los que acudan el próximo año a Norteamérica para disputar el Mundial.