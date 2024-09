Julio José Iglesias desata la locura delante de su madre

Julio José Iglesias ha sido uno de los últimos artistas que ha formado parte del extenso cartel del festival Starlite Occident. El hijo de Julio Iglesias e Isabel Preysler ha derrochado todo su carisma y simpatía sobre el escenario del auditorio marbellí. Además, ha concedido una entrevista donde ha hablado alto y claro sobre sus progenitores.

En Aruser@s han comentado algunos aspectos de una actuación en la que Julio José quiso rendir homenaje a su padre. “Hasta 20 temas que interpretó de sus grandes éxitos. Ha causados sensación. Muy cercano, cantó en inglés y en español”, ha explicado Tatiana Arús en el morning show de la Sexta. El artista estuvo arropado en todo momento por su madre, que fue una de las celebrities que se dejaron ver por la cantera de Nagüelles.

Julio José, tras ser preguntado por los rasgos que había heredado de sus padres, lanzaba una respuesta clara y contundente. “De mi madre tengo el color de piel y de mi padre la inteligencia y el carisma. Tengo un poquito de todo, igual que mi hermano Enrique Iglesias”, señalaba antes de detenerse de nuevo en la figura de su madre. “Es muy elegante y una persona también muy inteligente. Tiene su estilo y eso es maravilloso, tener tu propio estilo”, destacaba.

En homenaje a su afamado padre, el gran Julio Iglesias, Julio José también interpretó algunos de sus temas más representativos, como Momentos, Abrázame, Me olvidé de vivir, De niña a mujer, La vida sigue igual o Hey. Y también de Timeless, el EP tributo a su padre que lanzó en 2020, entre las que destacó Por el amor de una mujer o When I need you.

“Mi padre siempre me dice: ‘hijo mío, las canciones más bonitas de mi vida, las que tú tienes la suerte de poder cantar hoy en día, las escribí con 30 años. Aprende bien las letras… Eres el único al que le doy permiso para cantar estas canciones”, reconocía. “¿Qué os parece? Vamos a cantar este repertorio tan especial y maravilloso que mi padre me ha regalado toda mi vida. Llevo escuchando estas canciones desde que tenía tres años. Espero que os guste”, declaraba.