Jorge Javier Vázquez confiesa sus problemas con el alcohol

Jorge Javier Vázquez ha sido recientemente noticia por la cancelación de su último programa en Telecinco, El diario de Jorge. Un formato basado en el extinto Diario de Patricia de Atresmedia que no ha contado con el beneplácito de la audiencia. El presentador de Mediaset, eso sí, sigue inmerso en el regreso a la pequeña pantalla de Gran Hermano. Además de su trabajo delante de las cámaras, el comunicador cuenta con un blog en la revista Lecturas, El blog de vidas propias.

En su último artículo, Jorge Javier ha reflexionado sobre su experiencia con el alcohol a colación de las declaraciones de Mario Casas en La Revuelta, en las que aseguraba que había dejado de consumir alcohol. “Su confesión me resonó profundamente porque yo también estoy en ese camino. Aunque no sé si será para siempre, hoy no echo de menos el alcohol como antes. Los pensamientos de tomarme una copa o salir a quemar la noche son cada vez más esporádicos, y la vida sin alcohol ha resultados ser mucho mejor de lo que imaginaba”, ha escrito.

El que fuera presentador de Sálvame ha desvelado los motivos por los que comenzó a beber sin control. “Durante muchos años bebí para evadirme, para afrontar noches de fiesta o incluso para escapar de la insatisfacción con mi vida. Intenté moderarme, pero siempre terminaba fallando. Con el paso del tiempo, la culpa se convirtió en una sombra constante. Lo que comenzaba como un placer terminaba en resacas, ansiedad y preocupaciones”, ha admitido.

Hubo una persona que asumió un papel crucial para que Jorge Javier dejara de beber. Desde que dejó de beber alcohol disfruta de la vida de una manera más sana. “Mi psicóloga fue determinante al pedirme que dejara el alcohol. Pensaba que sin él, el mundo sería gris y aburrido. Sin embargo, dejar de beber ha sido como redescubrir la vida. Sentimientos que el alcohol había adormecido comenzaron a resurgir. He aprendido que no necesito una copa para disfrutar, sentir euforia o incluso ser feliz”, ha continuado.

El presentador considera que el alcohol está muy presente en la sociedad actual, por lo que resulta muy difícil dejar de beber. “Vivimos en una sociedad donde el alcohol está presente en todo: celebraciones, penas, fines de semana… Y siempre hay alguien que insiste con un ‘venga, una copa no es nada’. Lo que pocos entienden es que ese ‘no’ es muchas veces un acto de autocuidado y fortaleza. Desde que dejé de beber, mi vida tiene más claridad y propósito”, ha finalizado.