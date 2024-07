Jessica Goicoechea y Marc Bartra: segunda y ¿definitiva ruptura?

Jessica Goicoechea y Marc Bartra han puesto el punto y final a su relación después de casi dos años juntos. No se trata de la primera ruptura de la pareja, que ya el pasado verano superaron una crisis sentimental. Ahora, de nuevo en época estival, parece que han optado por separar sus caminos. Así lo ha destapado el tiktoker Abel Planelles que llevaba unos días anunciando una información bomba en las redes sociales.

“Jessica Goicoechea y Marca Bartra han roto. La pareja, que confirmaba su relación por error, no sé si os acordáis, con un vídeo que subió Marc Bartra sin querer en noviembre de 2022, habría puesto fin a la relación”, ha contado el tiktoker.

Según la versión de Planelles, la ruptura se ha producido en buenos términos y sin existencia, de momento, de terceras personas. “Por lo que me cuenta el entorno, cero mal rollo. No hay mala relación. De hecho, al contrario, hay buena relación. No se han dejado de seguir como pudieron hacer otras veces que había crisis. Ellos se siguen, se llevan bien, pero es verdad que la relación se ha terminado”, ha asegurado.

El tiktoker desconoce si se trata de un punto y seguido, como ocurrió el pasado verano, o de un punto y aparte para ambos. “Nunca se sabe si puede haber una segunda oportunidad o una tercera oportunidad. Ahora mismo la relación entre el futbolista y la influencer estaría rota. Qué pena, la verdad, me encantaban”, ha reconocido.

El pasado verano, Jessica y Marc rompieron por primera vez. A finales del mes de julio dejaron de seguirse en las redes sociales tras una fuerte bronca revelada por Planelles. No obstante, unos días después, las aguas volvieron a su cauce y retomaron su noviazgo. Por lo tanto, ahora no sabemos con certeza si estamos ante una crisis de verano o ante la ruptura definitiva de una de nuestras parejas más atractivas.