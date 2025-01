Jeimy Báez: de novia de Carlo Costanzia a concursante de ‘GH Dúo’

La nueva edición de GH Dúo ha sido uno de los estrenos más sonados de Mediaset para el nuevo año, un espacio en el que tiene depositadas muchas esperanzas y con el que pretenden mejorar sus registros de audiencias. La casa de Guadalix de la Sierra vuelve a abrir sus puertas para recibir a los concursantes. Una de ellas es Jeimy Báez, conocida por haber mantenido una relación sentimental con Carlo Costanzia, el novio de Alejandra Rubio y padre de su hijo.

La joven dominicana promete ser uno de los grandes atractivos de la casa de GH Dúo, donde se ha convertido en la pareja de José María Almoguera, el primo de Alejandra Rubio. Jeimy, de la que se conocen pocos detalles de su vida profesional, tiene ante sí el reto de darse a conocer delante de toda España.

En su entrada en la casa de Guadalix de la Sierra ha demostrado que no se corta un pelo delante de las cámaras. Así se ha referido al que fuera su pareja antes de que iniciara una relación sentimental con Alejandra Rubio. “Yo no conocí a Carlo hasta que él me escribió por Instagram. Viajé a Madrid para conocerlo. Perdí mucho tiempo. Fue una relación intermitente y un poco tóxica”, ha comentado.

Según la joven, Carlo hizo una fiesta en su casa con muchas chicas cuando ella no estaba pasando por un buen momento. “A los 10 días tenía pareja y a los 20 embarazados. Fue horrible. Ese hombre no era para mí y jamás volvería con Carlo”. Jeimy asegura que el actor de Toy Boy está con la hija de Terelu Campos por interés. “Esa relación yo no me la creo. Veo necesidad. Carlo necesitaba un piso para no volver a prisión”, ha manifestado.

La concursante de GH Dúo ha felicitado a Carlo y Alejandra por su reciente paternidad en directo, dejando un recado para la colaboradora de Mediaset. “Espero que duren mucho tiempo y que sean muy felices. Alejandra Rubio está un poco ciega de amor. Si fuera mi amiga, le diría que no se fíe”, ha declarado.

¿Quién es Jeimy Báez? La joven, de 28 años y natural de la República Dominicana, quiere dedicarse al modelaje y a las redes sociales, donde cuenta con más de 16.000 seguidores. La expareja de Carlo Costanzia, que ha acudido al programa ¡De viernes! en varias ocasiones, es una auténtica desconocida para el gran público.

En una de sus intervenciones en el programa de Telecinco, la creadora de contenido desvelaba que su relación con el novio de Alejandra Rubio fue un tanto tormentosa. “Carlo era un hombre celoso y posesivo”. Por su parte, el hijo de Mar Flores prefiere no hablar de Jeimy en un plató de televisión.

La joven ha entrado soltera en la casa y con ganas de vivir la experiencia. “Estoy atacada, nerviosa. A ver cómo van a salir las cosas. Pero, con una ilusión increíble. Deseando que me conozcáis”, revelaba en su presentación.