Las islas, el paraíso de las 'celebrities'

Las Islas Baleares se han convertido en el mayor atractivo turístico durante el verano en nuestro país. Es cierto que este paraiso natural ofrece a los viajantes un sin fin de actividades para disfrutar del verano, ya que las islas son el lugar perfecto para veranear tanto con amigos como con familia. La conjunción perfecta entre disfrute, fiesta, paz y descanso se encuentra en estas islas baleares.

Algo de lo que otro año más se han percatado decenas de personalidades, que cada vez que llega el verano hacen las maletas y salen de casa para hacer de las islas su próximo destino.Ya desde mayo se está viendo en redes sociales la afluencia de celebrities en las islas españolas, comenzando con las hermanas Kylie y Kendall Jenner que decidieron pasar un discreto fin de semana en Mallorca, marcado por un vídeo en el que las hermanas cantaban mientras bebían cerveza Estrella Galicia, algo que se viralizó en redes.

Otra que no ha querido perderse la experiencia balear ha sido la cantante Aitana, que ha tomado a la isla como su zona de seguridad. Durante este verano la catalana visitó la isla junto a su expareja Sebastián Yatra, para volver de nuevo durante esta semana y avivar los rumores de una nueva ilusión. Otra cantante que no ha querido desaprovechar esta oportunidad ha sido Katy Perry, que con polémica incluída ha grabado su último videoclip en Formentera y ha compartido un viral vídeo lanzándose de un helicóptero junto a su marido Orlando Bloom. Al igual que Maluma, que durante su gira por la Península durante el mes de julio no se pensó pasar un tímido fin de semana en Baleares junto a su madre.

Viajando hasta el mundo de las estrellas, otra celebrity que ha sido cazada en Ibiza ha sido el actor Leonardo Di Caprio, en un viaje en el que ha confirmado su romance con la modelo Vittoria Cereti de 26 años, rompiendo así la barrera de edad del actor, ya que sus parejas nunca habían sobrepasado los 25 años. Otra confirmación de reconciliación que se ha vivido en las islas es la del jugador de fútbol Dani Alves y su mujer Joana Sanz que han sido vistos paseando por las playas baleares.

Y, hablando de jugadores de fútbol, la presencia de estos en las islas ha sido innegable. Desde Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez o Thibaut Courtous y Marc Cucurella que han pasado unos días de descanso con sus familias, hasta otros como Vinicious o Dani Olmo que han disfrutado de las islas con amigos.

Las influencers españolas tampoco han querido escapar de las islas y es que Dulceida y Alba Paul han presumido de embarazo en Ibiza, mientras que otras como Laura Escanes se han relajado en las aguas de las islas, y otras como Anita Matamoros y Ana Padilla han disfrutado de sus vacaciones con amigos.

Por último, es importante nombrar la presencia de la familia Real, que como cada año se ha trasladado a Mallorca para disfrutar del verano.