Isabel Jiménez se derrumba en pleno informativo tras ver el vídeo de Sara Carbonero

Sara Carbonero ha pasado a la primera plana de la crónica social por su emocionante discurso en el que ha hablado por primera vez en público del cáncer de ovarios que padece. La periodista ha dejado a un lado su discreción para alzar la voz y contar cómo ha sido su experiencia con la terrible enfermedad. Lo ha hecho en la gala benéfica de la revista Elle en la que ha recibido un premio.

“Es una palabra de la que he huido durante años y a la que no me gusta hacer referencia porque creía que, si no la nombraba, no sería una realidad”, ha declarado. La periodista ha reconocido que se ha sentido muy apoyada en su lucha contra la enfermedad. “Quiero destacar a mi familia, a mi madre y a mi hermana, que quizá han sido las personas que más han sufrido conmigo”, ha destacado.

Su testimonio ha conmocionado a muchísima gente que se ha sentido identificada con un discurso contado desde el corazón. Una de las personas que no ha podido evitar la emoción ha sido su amiga del alma, Isabel Jiménez. La periodista de Informativos Telecinco ha aparecido en pantalla con lágrimas en los ojos y visiblemente emocionada tras ver el vídeo de su compañera. Isabel Jiménez ha sido incapaz de despedir el informativo tras escuchar las declaraciones de Sara Carbonero.

“Hemos vivido muchas horas de comedor de televisión, de bandeja, de buffet… Salíamos a la misma hora del informativo y, alrededor de una mesa, es cuando más empezamos a intimar. La gastronomía tiene un papel clave en nuestra relación. Hemos celebrado mucho alrededor de una comida, hemos llorado, hemos reído, hasta el proyecto de Slowlove surgió en una”, dijo la periodista en una entrevista para la revista Elle.