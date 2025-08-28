Irene Rosales, vista con un apuesto joven, rompe su silencio tras su ruptura con Kiko Rivera

La ruptura sentimental de Kiko Rivera e Irene Rosales después de 11 años de relación ha sido la noticia bomba de la semana en la crónica social. La revista Semana ha llevado a su portada la separación de la pareja, que llevaba nueve años de matrimonio y cuentan con dos hijas en común. La relación entre el dj y la modelo ha estado marcada por los rumores de infidelidad por parte del hijo de Isabel Pantoja. Pese a ello, continuaron adelante hasta ahora que han optado por separar sus caminos.

En el día de ayer, Kiko Rivera compartía una profunda reflexión para aclarar algunos términos de la ruptura, asegurando que se trataba de una decisión consensuada por ambos. Hoy, ha sido Irene Rosales, la que ha roto su silencio, dejando sus primeras palabras tras la sonada ruptura. La modelo, al igual que Kiko Rivera, ha hecho uso de sus redes sociales.

La 'story' que ha compartido Irene Rosales tras la ruptura con Kiko Rivera. / INSTAGRAM

“Como ya sabéis, después de 11años ha llegado el momento de que Kiko y yo tomemos caminos por separado. Ha sido una decisión dura, nada fácil, pero ambos necesitamos seguir nuestras vidas por caminos separados. Hay mucho cariño, hay unión, y sobre todo, mucho amor por la familia que hemos formado. Eso seguirá siendo así, porque, aunque nuestra relación como pareja haya llegado a su fin, nuestro vínculo familiar siempre estará. Tenemos dos niñas preciosas que se merecen recibir todo el amor, cariño y cuidado de sus padres, y así será siempre”, ha posteado en una story de Instagram.

Después de conocerse la noticia de la ruptura, el programa TardeAR ha sorprendido a todos con unas imágenes de Irene Rosales con un hombre en un establecimiento. “Él era muy mono y ella iba muy natural. Ella tenía una sonrisita muy cómplice. Y después se fueron los dos juntos en un coche grande, estuvieron 3 o 4 minutos en el coche”, ha comentado la persona que ha grabado las imágenes.

Raquel Bollo, una persona muy cercana a la familia Pantoja, se ha encargado de desmentir cualquier tipo de relación sentimental de Irene tras su ruptura con Kiko. “Era un amigo, es lo que va a hacer de aquí en adelante. Ella va a seguir hablando con amigos, tiene un grupo muy grande. Necesita despejarse, salir de la rutina y respirar, nada más. Él es muy guapo, e Irene también aparece muy guapa. Su cara me resulta familiar, pero no logro reconocerle”, ha señalado la diseñadora.