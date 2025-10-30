La innovadora colección de Glenn Martens para la firma H&M que llega hoy

H&M desvela hoy la colección que ha diseñado Glenn Martens, el visionario autor belga cuya obra ha reescrito los códigos de la moda contemporánea con una audacia que trasciende las pasarelas.

Esta colaboración, nacida de un diálogo profundo entre el atelier de Martens y el vasto archivo de la firma sueca, democratiza el acceso a creaciones inéditas, permitiendo que un público amplio se apropie de su ingenio transformador.

Hoy se pone a la venta el conjunto íntegro: una sinfonía versátil de prendas para mujer, hombre y unisex, salpicada de accesorios que reinterpretan los arquetipos cotidianos en siluetas inesperadas y cargadas de potencial escultórico.

Uno de los modelos de Glenn Martens

El núcleo de esta propuesta radica en una meticulosa exploración de los best-sellers de H&M, desde camisetas icónicas hasta camisas a cuadros, cazadoras bomber y vaqueros esenciales, elevados mediante técnicas de trampantojo, metalizado y cableado que invitan a la personalización activa del usuario.

Cada pieza emerge como un lienzo vivo, capaz de mutar formas y significados, en un homenaje sutil a la herencia de Martens en Y/Project: botas que evoca estilo clásico, estampados recuperados. La colección no solo viste, sino que redefine el acto de vestir como un ritual de reinvención diaria, donde lo básico se transmuta en extraordinario.

La recopilación de los modelos de Martens para H&M

En el corazón de esta visión, Martens concibe las prendas como una gran familia polifacética, con personalidades fluidas que evolucionan al ritmo de quien las porta, un reflejo de su fascinación por la indumentaria real y vivida. Ann-Sofie Johansson, directora creativa de H&M, la califica como una de las alianzas más innovadoras de la casa, un juego magistral con la esencia del atuendo cotidiano que ya se erige en emblema cultural.

El humor, inpsiración añadida del diseñador, impregna tanto las siluetas como la campaña, que subvierte el retrato familiar tradicional en un tapiz de autoexpresión irreverente.La campaña, fotografiada con un elenco estelar que fusiona veteranos como Joanna Lumley y Richard E. Grant con talentos emergentes, rinde pleitesía al ingenio británico y a las alusiones insulares tejidas en la colección. Lumley celebra su “espíritu audaz que rompe reglas”, mientras Grant deleita en la “divertida interpretación de un patriarca ecléctico”. Un evento en Londres agasajará pronto esta unión, con detalles por anunciar, justo antes del lanzamiento el 30 de octubre en tiendas selectas y hm.com, invitando a un público global a sumergirse en esta odisea textil.