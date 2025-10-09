El inmenso dolor de la familia de Mario Biondo y una puerta abierta a la esperanza

Los padres de Mario Biondo quieren llegar hasta el final para que se reabra el caso de la muerte de su hijo.

El 30 de mayo de 2013 Mario Biondo, por aquel entonces marido de Raquel Sánchez Silva, aparecía muerto en el domicilio que compartía con la presentadora en el centro de Madrid. La muerte tuvo lugar en extrañas circunstancias que nunca llegaron a esclarecerse. Ahora, el caso se encuentra de plena actualidad porque la Audiencia de Madrid ha explicado en un auto que la muerte del cámara italiano “pudo no haber sido un suicidio”, tal y como dictaminó el Tribunal de Palermo en una resolución hace tres años. La Audiencia de Madrid también ha exculpado a Raquel Sánchez Silva de los supuestos indicios de homicidio.

La resolución de la Audiencia de Madrid señala que “se aporta por primera vez, una denuncia contra determinadas personas, con numerosa prueba judicial y una copia de una resolución judicial de la cual parece desprenderse indicios de que la muerte del Sr. Biondo no fue suicida. En el momento del hallazgo del cadáver, en la inmediatez de los hechos, habrían debido ser desarrolladas actividades investigativas (interceptaciones ambientales y telefónicas, adquisiciones de registros) que no lo fueron y que, dado el tiempo transcurrido, después ya no pudieron llevarlas a cabo las autoridades italianas”.

Raquel Sánchez Silva y Mario Biondo en una fotografía de archivo. / EFE

La familia del cámara fallecido persigue que se reabra el caso, ya que ellos sostienen que la muerte se produjo de forma homicida y probablemente con premeditación. Por ello, Santina y Pippo, los padres de Mario Biondo, han viajado a Barcelona para dar una rueda de prensa en la que no han podido contener la emoción.

“Solo queremos saber quién ha matado a mi hijo y por qué han permitido que el tiempo borre las huellas del asesino”, ha dicho Pippo. Por su parte, Santina ha lanzado un mensaje de agradecimiento a las tres magistradas que han firmado la resolución de la Audiencia de Madrid. “Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la Audiencia Provincial de Madrid”, ha declarado visiblemente emocionada.

La abogada de la familia Biondo ha anunciado que han presentado un recurso al Tribunal Constitucional, al que seguirá otro al Tribunal de Derechos Humanos en Europa para que se reabra el caso y vuelvan a investigar los hechos.