La infanta Sofía y su pandilla por Madrid, fotos de portada

Laa infanta Sofía ha sido captada de ocio por Madrid junto a su grupo de amigos, amistades de los tiempos escolares, en una imagen de naturalidad juvenil que aparece en la portada de Semana.

En las fotos de la revista la joven de 18 años, que inicia su formación universitaria en Lisboa con el actual curso, se ve en animada charla con una amiga en plena tarde. En su salida de tarde la infanta viste con un jersey azul y bufanda color crema con lunares, vaqueros y botines con tacón poco pronunciado, con un bolso informal. Un atuendo sport para disfrutar de la compañía de los amigos en un fin de semana.

La foto de la infanta Sofía en la portada de 'Semana'

La infanta estuvo el fin de semana anterior en los premios Princesa de Asturias, en Oviedo, acompañando a su hermana, con quien celebraba también en Madrid el pasado fin de semana el 20º cumpleaños de ellas. Su presencia institucional será cada vez mayor, junto a su familia y también con sus propias apariciones en solitario. La cercanía de Lisboa le ha permitido también, por ejemplo, volver a estar presente en el desfile del 12 de octubre y recepción en el Palacio Real tras los dos años de Bachillerato en Gales.

En la capital lusa Sofía ha iniciado un grado de tres años en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College, que proseguirá en París y Berlín en años sucesivos. Una continuación a los dos años en el UWC Atlantic College de Gales, internado internacional donde también se formó la princesa Leonor, que está culminando sus tres años de formación castrense.

En el caso de la infanta, que por ahora no efectuará estudios vinculados al ámbito militar, en el programa académico del grado que curso cuenta con disciplinas de Filosofía, Historia, Ciencias Políticas y Economía, promoviendo un enfoque multidisciplinario, idóneo para sus futuras responsabilidades institucionales. La vocación de la infanta está orientada a la ingeniería biomédica, formación complementaria que podría cursar más adelante.

Por ahora en su actual vida estudiantil en Lisboa, ha forjado nuevas amistades mientras reside en un centro estudiantil en el barrio de Benfica.