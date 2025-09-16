La inesperada ruptura de una de las modelos con mejores abdominales de nuestro país

Jessica Goicoechea y Manu Moreno podrían haber puesto el punto y final a su historia de amor. La modelo y el deportista han dejado de seguirse en las redes sociales e incluso han desaparecido las etiquetas en las imágenes que compartían. Por lo tanto, uno de los dos ha optado por bloquear al otro o se trata de un bloqueo mutuo tras finalizar su noviazgo. Un gesto que no suele dejar lugar a dudas, aunque en esto del amor todo es posible.

La pareja había comenzado su relación sentimental a finales de 2024, aunque no fue hasta principios de año cuando decidieron oficializar su noviazgo. Anteriormente, la influencer mantuvo una relación de idas y venidas con el futbolista Marc Bartra.

El periodista Javi Hoyos se ha referido a la posible ruptura sentimental en su cuenta de Instagram. Según ha explicado en un vídeo, ha contactado con el entorno más cercano de la pareja por si detrás de la separación podría haber una infidelidad. Al parecer, ese no sería el motivo del distanciamiento en las redes sociales. “Que va, que rompieron por lo que pasa muchas veces, que se acaba el amor. No ha pasado nada grave”, ha aclarado.

Jessica y Manu, que aparentemente daban una imagen de pareja en vías de consolidación, han sorprendido a sus seguidores con esta inesperada ruptura. Ambos han compartido en los últimos meses diferentes planes que no hacían presagiar el final de su romance. Sin ir más lejos, su última fotografía conjunta en Instagram data del pasado 7 de septiembre, por lo que estaríamos ante una ruptura reciente.

Por el momento, ninguno de los dos protagonistas ha querido pronunciarse sobre la noticia, por lo que solo queda esperar por si alguno de los dos se pronuncia sobre lo ocurrido.