El hijo de María Jiménez pone a la venta algunas joyas de su madre

Alejandro Sancho, el hijo de María Jiménez, ha pisado el plató de El tiempo justo, donde ha hablado de los motivos que han propiciado la venta de algunas de las joyas de su madre. Una decisión que ha explicado con pelos y señales ante el revuelo mediático que se ha generado sobre ello. El hijo de María Jiménez ha desvelado que es una decisión personal que conlleva compartir el valioso legado de la artista con sus seguidores.

“El primer año fue de aceptación, el segundo adaptación y ahora toca mover todo esto. Mi madre dejó cajas y cajas de objetos personales, desde joyas hasta ropa, muebles y recuerdos de toda una vida. No vivimos de vender cuatro joyas de mamá. Esto es algo personal, algo bonito, que creo que a ella le habría encantado”, ha comentado.

“Quiero que los fans que me escriben, que recuerdan cómo les ayudaba la música de mi madre, puedan tener un detalle suyo, una joya sencilla que les haga sentir cerca de ella”, ha añadido sobre los fines que persigue con la venta de objetos personales de la cantante.

Durante el transcurso de la entrevista, Alejandro ha sorprendido a Joaquín Prat con un rosario bendecido de su madre. “Mi madre rezó durante años, tenía su cuarto lleno de vírgenes, ángeles y rosarios. Para mí esto es un detalle precioso y bendecido”, ha destacado mientras le regalaba el rosario al presentador.

A la venta se encuentran objetos personales de la artista con precios que van desde los 18 a los 90 euros. Una cantidad accesible para sus seguidores. “Igual que se hizo un funeral para todos, también quiero que haya un reparto para todos”, ha señalado.

Alejandro ha avanzado que no solo se pondrán a la venta joyas de su madre. “El mes que viene saco bolsos y antes de Navidad ropa”, ha confirmado. El hijo de la cantante ha aclarado que los objetos más íntimos y de mayor valor emocional no se pondrán a la venta y quedarán reservados para un futuro espacio en el que pueda exponerse parte de su legado.