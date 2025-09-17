Gloria Camila habla del hombre de su vida y no es Álvaro García

Gloria Camila se ha convertido por méritos propios en una de las principales favoritas para la victoria final en Supervivientes All Stars. Aún queda mucha tela por cortar, pero ya ha conseguido su primer collar de líder y cuenta con el apoyo de mucha gente fuera del concurso. La influencer, que se está acordando de sus seres queridos durante su estancia en Honduras, ha dedicado unas emotivas palabras a su padre, José Ortega Cano.

La joven ha mantenido una conversación nocturna con algunos de sus compañeros, entre los que se encontraba Alejandro Albalá, que ha ejercido de periodista improvisado, Elena Rodríguez y Jessica Bueno. Gloria ha confesado cómo le sentó a su padre su participación en Supervivientes All Stars. “Estaba un poco nerviosillo, no le ha hecho mucha gracia porque estaba preocupado por cómo se pasa aquí, aunque apoya todas mis decisiones”, ha empezado diciendo.

Gloria Camila también ha hablado sobre la personalidad de su padre y su rutina diaria de ejercicios. “Es muy gracioso, es un señor de los pies a la cabeza y ha aguantado mucho. Está hecho un chavalín, se va todas las mañanas a pasear, correr a hacer bicicleta, no puede estar dentro de una casa quieto”, ha asegurado.

Alejandro Albalá le ha preguntado si tenía pareja actualmente. “No tiene pareja. Él está en casa con el niño y con Marina”, ha confesado. Gloria también ha hecho referencia a la cuidadora del hogar de su familia. “Es una más de la familia, es como mi tía, le debemos mucho a ella, es la que me cuidó cuando faltó mi madre, es como una segunda madre, es maravillosa. Yo no digo: ‘Es la que trabaja en casa, es como tía’. Mi padre y ella se respetan y se quieren mucho, tienen un amor familiar”, ha añadido.

Chema, el defensor de Gloria Camila en plató, ha contado lo que piensa Ortega Cano del concurso de su hija en Supervivientes All Stars. “Lo está viendo y está muy orgulloso de Gloria. Y ahora estará con el pecho hinchado de escucharla y emocionado”, ha manifestado.