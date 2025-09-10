Fernando Martínez de Irujo, hijo de la duquesa de Alba, se recupera de un cáncer

El cuarto hijo de la recordada Cayetana de Alba, Fernando Martínez de Irujo, el más reservado de toda la familia, padece un cáncer del que está recuperándose, según ha desvelado él mismo a la periodista Paloma Barrientos en la web Vanitatis. El marqués de San Vicente del Barco no hay querido especificar mucho más salvo las últimas pruebas han sido esperanzados y estaría la enfermedad controlada para superarla.

"Este verano estuve entre Marbella y Sotogrande, y al llegar a Madrid me hicieron una analítica con muy buenos resultados", ha señalado al hablar de esta recuperación. Hasta el momento no se sabía nada de estas circunstancias. Con la dolencia controlada ahora le queda culminar de forma adecuada el tratamiento. "Estoy prácticamente recuperado, solo me queda la radioterapia. Ha sido una etapa difícil, pero gracias a Dios, todo va bien", ha añadido el noble, siempre muy reservado con sus opiniones y que nunca ha sido dado a compartir sus vivencias. Está muy agradecido al equipo médico madrileño que le está atendiendo.

Soltero, sin hijos, en sus apariciones es conciso cuando tiene que dirigirse a los micrófonos, manteniéndose en un lugar reservado y sin haber entrado nunca de forma pública en polémicas sobre su relación entre sus hermanos. A su vez su familia siempre ha destacado su forma de ser y su relación muy cariñosa con su fallecida madre.

La duquesa de Alba le dejó en herencia entre otras propiedades la villa Las Cañas, en Marbella, que está alquilada pero que nunca ha tenido intención de desprenderse de esta finca junto a la playa, como salió al paso.

Con un estado de salud halagüeño, Fernando estará en la boda de su hermano Cayetano el próximo de 4 de octubre en Sevilla con Bárbara Mirján. La ceremonia religiosa será en la iglesia de los Gitanos, donde reposan los restos de su madre, y el ágape y fiesta en la finca de su propiedad, Las Arroyuelas, en Carmona.