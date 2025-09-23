La felicitación cargada de amor de Ana Mena a Óscar Casas

Ana Mena y Óscar Casas han afianzado su historia de amor durante este verano. La pareja ha disfrutado de varios viajes en compañía de familiares y amigos, demostrando que lo suyo va muy en serio. La cantante malagueña ha compartido una bonita fotografía en sus redes sociales para felicitar a su novio. No es una felicitación cualquiera, ya que es la primera que vive como pareja del actor. “Feliz mi cumple mi chico, te quiero tanto”, ha escrito en una story de Instagram.

La relación sentimental entre la cantante y el actor comenzó de manera oficial a finales de 2024, aunque unos meses antes habían coincidido en el rodaje de la película Ídolos, cuyo estreno está previsto para este año.

La amorosa felicitación de cumpleaños que le ha dedicado Ana Mena a Óscar Casas. / INSTAGRAM

Tras unos primeros meses donde apenas se han dejado fotografiar juntos, este verano la pareja ha dado un paso adelante. En sus perfiles de Instagram podemos ver imágenes de su viaje a Marruecos, donde han compartido su afición por el sur. La malagueña también ha acompañado a Óscar Casas en el viaje junto a sus hermanos a El Salvador, en el que ha aprovechado para estrechar lazos con la familia de su pareja.

Ana Mena y Óscar Casas están muy enamorados, tal y como podemos comprobar en las redes sociales. De hecho, el actor le llama cariñosamente como “Habibi”, una expresión que en árabe significa “mi amor”.

La intérprete de Carita triste atraviesa probablemente el mejor momento de su vida a nivel personal y profesional. En este último ámbito, ha protagonizado hace unas semanas un histórico show musical en Tokio que se une al éxito de su gira Bellodrama en 2024. “¡Tokio! Ha sido un sueño. Gracias por tanto amor, volvemos pronto”, posteaba junto a un carrusel de fotografías de una experiencia que nunca olvidará.