El empresario sevillano con el que Irene Rosales ha encontrado el amor tras separarse de Kiko Rivera

La que ha sido esposa de Kiko Rivera durante once años, la modelo e influencer Irene Rosales, tiene nuevo amor e inicia una nueva etapa vital a tenor de las dos portadas este miércoles, en Semana y Lecturas, acompañada de su nuevo amor. Tras el inesperado anuncio de separación de Kiko el pasado 7 de agosto, ambos han emprendido caminos distintos aunque con la crianza compartida de las dos hijas del matrimonio.

Irene Rosales ha encontrado la complicidad en un empresario sevillano de nombre Guillermo que según las publicaciones es un gestor dedicado a la instalación de césped artificial y es un apasionado del golf. La conexión entre ambos ya se despertaba semanas antes del anuncio de separación cuando fueron vistos juntos en distintas veladas.

El idilio entre Irene y Guillermo se ha destapado ahora con las fotos de un almuerzo en tierras gaditanas donde se ve a la pareja en horas de ocio mientras las dos pequeñas estaban con su padre. Gestos tiernos de Irene hacia Guillermo que se confirmaban en Madrid el pasado sábado cuando acudía para participar en directo en Bailando con las estrellas en Telecinco. Estuvieron juntos todo el tiempo e icluso saludaro Anabel Pantoja, prima de Kiko, y con la que Irene mantiene una buena relación.

Irene Rosales y Guillermo en la portada de 'Semana'

Las imágenes captadas por Lecturas y Semana presentan a la sevillana con buen humor y aspecto, con la ruptura con Kiko superada cuando solo han pasado dos meses del anuncio de su conclusión a once años de matrimonio.

Kiko reside en la actuación en un chalet en Bollullos de la Mitación a diez minutos de la casa familiar en Castilleja de la Cuesta. El dj e hijo de Isabel Pantoja ha elegido un nuevo domicilio con jardín y estancias para que sus hijas estén a gusto durante los días en los que le toca la custodia.

Desde el entorno de la pareja se ha expresado que respaldan la decisión por el bien de las pequeñas y que tanto Irene como Kiko pueden encontrar su estabilidad tras esta ruptura. Irene estuvo siempre al lado de su marido cuando sufrió un ictus en octubre de 2022, por lo que se van a cumplir tres años de aquel accidente vascular del que se temió lo peor. El apoyo de su esposa fue fundamental en la recuperación de Rivera.