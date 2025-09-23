El emotivo recuerdo de Sira Martínez a su hermana Xana en el Balón de Oro

La gala del Balón de Oro no solo dejó galardones para Ousmane Dembelé y Aitana Bonmatí. La Fundación Xana, en honor a la hija fallecida de Luis Enrique y Elena Cullell, fue premiada con el Trofeo Sócrates en la gala celebrada en el Teatro Chatelet de París. Luis Enrique no puedo acudir a recibir el galardón debido a sus compromisos profesionales con el PSG, pero su hija Sira Martínez no quiso perderse esta cita tan especial para su familia. La princesa Charlene de Mónaco fue la encargada de entregarle el Trofeo Sócrates.

La joven amazona ha puesto en valor el trabajo que se realiza desde la Fundación Xana con los niños y niñas que sufren enfermedades oncológicas. Sira ha agradecido a la organización por el premio que ha recibido la fundación que lleva el nombre de su hermana, fallecida a los nueve años por un osteosarcoma.

“Me gustaría dar las gracias a la organización por concedernos este premio. Lo valoramos muchísimo y celebramos la visibilidad que esto nos otorga y el reconocimiento a nuestro trabajo. ¡Muchísimas gracias!”, ha comenzado diciendo la hija del entrenador del PSG.

Sira ha querido pronunciar unas palabras en recuerdo de su hermana Xana. “Es muy especial para mí. En mi familia creemos que Xana está con nosotros espiritualmente. También consideramos que vino a este mundo durante un periodo de tiempo tan corto porque tenía cosas más grandes que hacer que vivir aquí. Por eso es por lo que creamos esta fundación en su nombre para honrarla y estoy convencida de que está muy orgullosa de nosotros al ver cómo ayudamos a las familias a vivir estas situaciones tan difíciles”, ha expresado visiblemente emocionada.