Edurne abandona el rubio y no nos referimos a su marido

Edurne ha sido la primera invitada de la semana en El Hormiguero. La cantante madrileña ha presentado su octavo disco titulado Éxtasis, un trabajo con el que ha regresado a sus orígenes musicales tras aquellos primeros pasos en Operación Triunfo.

No obstante, la artista de 38 años ha llamado la atención por su impactante cambio de look. Ni siquiera su marido, el futbolista David de Gea, sabía que se había cambiado el color de su pelo. “Me lo he hecho esta mañana. Me lo ha cambiado por el otoño, por el cambio de época que estoy viviendo, una etapa muy bonita y quería celebrar”, ha explicado sobre el renovado look que ha pasado del rubio al pelirrojo.

La artista ha dado un nuevo giro a su vida este año debido al trabajo de su marido, por el cual se ha puesto en entredicho su relación en numerosas ocasiones. De Gea, tras un año sabático, ha regresado a los terrenos de juego para fichar por la Fiorentina, uno de los equipos clásicos del fútbol italiano. Edurne ha aclarado que la distancia nunca ha sido un problema para su matrimonio.

“Estoy harta de que digan que hay crisis matrimonial. Creo que el amor abarca mucho más que el estar todos los días juntos. Pesa más el respeto mutuo, la admiración… Nosotros nos apoyamos y nos queremos. Hay muchas parejas que viven así”, ha comentado.

Edurne reconoce que está absorbida por el trabajo y el cuidado de la pequeña Yanai. Por ello, no se plantea aumentar la familia. “La maternidad es dura también, pero muy bonita. Ni me planteo aumentar la familia, no me da la vida, no me da tiempo. Ahora mismo me faltan horas en el día y en la vida”, ha reconocido.

La artista no cierra las puertas a la maternidad ya que asegura que le gustaría que su pequeña tuviera un hermanito. “Ahora tengo una peque preciosa y quiero disfrutarla, no quiero hacerla hermana mayor tan rápido. Evidentemente me gustaría por lo menos darle un hermanito. Yo tengo hermanos y creo que es importante, pero de momento quiero disfrutarla. Ya habrá tiempo”, ha añadido.