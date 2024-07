Las dudas de Cristina Pedroche en el primer año de vida de Laia

Cristina Pedroche ha celebrado por todo lo alto el primer cumpleaños de su hija Laia. La pequeña de la familia, que vino al mundo el 14 de julio de 2023, ha colmado de felicidad a sus padres, Dabiz Muñoz y la presentadora de televisión. La maternidad ha sido una experiencia única para Pedroche, que ha plasmado todos sus sentimientos y emociones en un libro en el que habla de esta nueva etapa vital en la que se encuentra inmersa.

Gracias al miedo es el título del libro que recoge todo lo vivido en el último año. Desde las numerosas críticas y comentarios que tanto daño le hicieron hasta el momento actual en el que disfruta cada segundo de su bonita familia. La vallecana ha reflexionado en las redes sociales compartiendo un vídeo en el que lee un trozo de su libro.

“A unas horas de las 00:10 que es a la hora a la que nació mi hija me siento muy emocionada. Ya me habían avisado de que el primer cumpleaños es muy intenso que se te remueve todo por dentro. He estado viendo fotos y vídeos del parto y me apetecía compartiros este trozo de mi libro”, ha empezado diciendo en su cuenta de Instagram.

“El mayor miedo, que sigo teniendo a día de hoy, ha sido el de estar a la altura, el de no fallar, el de ser buena madre. La mejor para ella. Yo voy a seguir haciéndolo todo lo mejor que sé, dándole todo el amor del mundo, protegiéndola y dándole siempre la mano. Estando siempre presente. Os agradezco mucho todos los comentarios que me hacéis sobre el libro, saber que también os sentís acompañadas, que me entendéis y que os hace sentir comprendidas. Gracias de verdad. Porque no estás sola, no estamos solas”, ha contado.

Pedroche siempre ha realizado todo lo posible para salvaguardar la intimidad de su hija Laia. No obstante, ha publicado en las redes sociales algunas fotografías de su pequeña sin enseñar su rostro. En su primer cumpleaños, la periodista ha publicado algunos momentos de la celebración en sus redes sociales, enumerando los detalles de su tarta de cumpleaños. “Día de mucho amor celebrando su primer añito. Feliz cumpleaños Pitaya mía. Te amamos. Tarta hecha por Dabiz Muñoz sin azúcar y sin edulcorantes. Es de chantilly de cerezas y arándanos y bizcocho de vainilla y lima. Y arriba cerezas frescas semi compotadas”, ha finalizado.