Dani Alves: de la cárcel a la paternidad y ejercer como predicador evangelista

Giro radical en la vida de Dani Alves. El que fuera jugador del FC Barcelona, que acaba de ser padre con su mujer Joana Sanz, ha sorprendido con su nuevo cometido tras pasar más de un año en prisión provisional por una presunta agresión sexual. Después de ser absuelto por la justicia, el exjugador brasileño se ha aferrado a la religión e incluso ejerce de predicador evangelista en la Iglesia Elim de Girona.

Dani Alves, que se presenta en su biografía de Instagram como discípulo de Cristo Jesús, ha encontrado en la religión una vía de escape. Ya era habitual que el deportista compartiera versículos de la Biblia e imágenes religiosas en sus redes sociales, pero ahora ha dado un paso adelante en su fe cristiana.

En una conferencia a viva voz delante del público, el exfutbolista ha sorprendido con un discurso en el que se ha mostrado entregado a Dios. Unas palabras que ha mezclado con su experiencia vital. “Hay que tener fe hermanos míos, yo soy la prueba de eso. Porque aquí lo que Dios promete, es lo que Dios cumple. En medio de las turbulencias, en medio de la tempestad, siempre hay un mensajero de Dios. Y ese mensajero en el peor momento de mi vida, me recogió, me llevó para la Iglesia para el camino y hoy yo estoy en el camino gracias a ellos”, ha expresado.

Ahora, Dani Alves es una persona entregada en cuerpo y alma a Dios. El exjugador ha asegurado que “hizo un pacto con Dios” que le ayudado a dejar atrás todos sus problemas. El esposo de Joana Sanz abraza una nueva vida junto a la modelo y su hija y con la fe en Dios más viva que nunca tras permancer 14 meses en prisión preventiva hasta que el Tribunal Superior de Justicia anuló la condena que pesaba contra él por encontrar incongruencias en las pruebas presentadas por la defensa de la víctima.