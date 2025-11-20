Cristina Saavedra, así es su vida personal tras abandonar la Sexta

Cristina Saavedra ha cumplido 50 años recientemente. La periodista alcanza una cifra redonda alejada de los medios de comunicación y reponiéndose aún de las pérdidas familiares a las que tuvo que hacer frente entre los años 2021 y 2022. En apenas nueve meses de diferencia se despidió de su abuela y de sus dos hermanas. “La vida puede ser insoportablemente perversa”, llegó a decir cuando travesó la peor etapa de su vida.

La periodista cuenta con el apoyo incondicional de su pareja, el periodista deportivo Manu Carreño, con el que mantiene una relación estable desde 2003. Carreño ha resultado vital para superar los graves duelos familiares. “Volver a encontrarte en el espejo te ha convertido en mi motor. Y como tesoro que eres te protejo. Así que quien pretenda robarte debe saber que ya conocemos al verdadero enemigo, que el nivel ha subido, que tiene que ser sobrehumano para que vuelvas a desaparecer. Tú, mi sonrisa”, escribía el pasado mes de agosto para agradecer el apoyo de su pareja.

El pasado mes de septiembre, la carrera profesional de Saavedra iba a dar un giro inesperado. Tras 19 años trabajando en la Sexta optaba por alejarse de la televisión por un cúmulo de circunstancias. La periodista tuvo una cálida despedida por parte de sus compañeros. “Ahora me toca construir un futuro”, dijo.

Entre sus planes no entraba salir de la cadena de Atresmedia y por ende de La Sexta Noticias, pero sus intereses profesionales y los planes de la cadena para ella no coincidían. Aunque se le propuso los informativos del fin de semana para sustituir a Cristina Villanueva, la oferta no le convencía. Además, desde que Rodrigo Blázquez asumiera la dirección y presentación de los informativos, su protagonismo en pantalla se había reducido de manera notable.

Con su salida de la Sexta, Saavedra iniciaba una nueva vida en la que ha podido disfrutar de la compañía de su pareja, familiares y amigos sin las ataduras propias de la profesión periodística. Uno de sus proyectos más destacados guarda una relación estrecha con la cooperación y el voluntariado. Saavedra está completamente volcada con un proyecto solidario en Costa de Marfil. En sus redes sociales ha dado buena cuenta de sus nuevos quehaceres para mejorar la calidad de vida de zonas desfavorecidas. “Hay un mundo ahí fuera esperando a ser contado. Hay una vida emocionante más allá de nuestros ombligos”, destacaba en una de sus publicaciones.

Manu Carreño y su hijo Manu, de 24 años, dos pilares en la vida de Cristina Saavedra. / EP

Saavedra y Carreño, aunque llevan más de dos décadas de relación sentimental, no tienen hijos en común. Pese a ello, la periodista mantiene un gran vínculo con Sergio, el hijo de 24 años del periodista deportivo fruto de una relación anterior. También está muy unida a sus sobrinas, en especial a una hija deportista de su hermana fallecida. “Mi sobrina no ha dejado de jugar, de vivir, de disfrutar de su pasión. Me ha dado otra lección”, insistía en un post.