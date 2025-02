El concursante de ‘La isla de las tentaciones’ que se inspiró en Rafa Nadal para cambiar su vida

Tadeo Corrales ha ido ganando peso en La isla de las tentaciones conforme iba avanzando el programa de Telecinco. El otro utrerano de la presente edición llegó más tarde que el resto de sus compañeros tras la retirada de Fran para poner a prueba su relación sentimental con Stefany. Tadeo es el protagonista de una bonita historia de superación ligada al deporte que ha contado a través de Mi momento en Mtmad.

El joven sevillano ha desvelado que gracias al tenis comenzó a bajar de peso y a cuidar la alimentación hasta conseguir su cuerpo actual. Tadeo durante su infancia fue el gordo de su grupo de amigos hasta que decidió cambiar su vida por completo. “Cuando yo nací, la genética no era mi punto fuerte. Me gustaba comer y estaba gordito. Con 12 años pesaba 85 kilos. Llega un momento en el que te afecta”, ha explicado.

En ese cambio tuvo mucho que decir Rafa Nadal, uno de los mejores tenistas de todos los tiempos que representa a la perfección los valores del deporte. “Todo el mundo quería ser él y yo no iba a ser menos. El tenis me salvó”, ha destacado.

Tadeo empezó a dar clases de tenis con el objetivo de ir mejorando día a día. El concursante de La isla de las tentaciones, tras demostrar una habilidad especial para el deporte de la raqueta, optó por federarse para competir en niveles superiores. “Me federé y comencé a jugar a una nivel más alto”, ha contado.

El concursante de La isla de las tentaciones ha reconocido que le costaba pillar la forma física adecuada. “No me gustaba correr, no me movía, perdí muchos puntos”, ha comentado sobre sus primeros pasos en el tenis.

Con el paso de los meses, Tadeo a base de disciplina, constancia y mucho esfuerzo experimentó un notable cambio físico, con el que mejoró sus resultados en el tenis. “Pasé de una talla 44 a una 40. No me lo creía”, ha relatado. En la actualidad no hay que ser muy astuto para saber que Tadeo cuida su cuerpo y la alimentación de manera extrema para conservar un físico privilegiado e imponente.