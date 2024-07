Cómo ir a 'El After del Verano', la fiesta de moda entre los influencers españoles

Ron Barceló anuncia uno de los eventos más esperados del año: El After del Verano. Porque el verano es la mayor fiesta del año y toda gran fiesta merece un after, es decir una post fiesta, el sábado 28 de septiembre de 2024, Madrid acogerá esta celebración en una ubicación secreta, donde 1.000 afortunados vivirán una experiencia única e inolvidable.

El verano es una temporada llena de planes, viajes, fiestas, amigos, diversión y experiencias memorables. Con días largos, noches cálidas y un sinfín de eventos y encuentros, se convierte en la mayor fiesta del año. Pero cuando llega a su fin, Ron Barceló no quiere que haya bajón ni depresión postvacacional, ya que toda gran fiesta merece un after, o lo que es lo mismo un momento para recordar y celebrar lo vivido. Es por ello por lo que el próximo 28 de septiembre vuelve El After del Verano, un evento que promete ser una gran fiesta con la que cerrar la temporada y en el que 1.000 personas bailarán, se reencontrarán con viejos amigos y acumularán nuevas experiencias con las que afrontar el otoño. Un evento pensado especialmente para los más viveahoristas, esos disfrutones para quienes la diversión nunca termina.

Asistir al After del Verano es sencillo, los interesados deberán participar en una dinámica web que la marca ha preparado en elafterdelverano.com. Desde el 29 de julio, hasta el 15 de septiembre, la web estará habilitada para que los participantes puedan acceder y rellenar un sencillo test. Este test además de evaluar su conocimiento sobre el mundo after, también evaluará su creatividad y entusiasmo por formar parte de la experiencia.

De hecho, el formulario sirve para solicitar un DNI., pero no uno cualquiera, sino un Documento Nocturno de Identidad. Este documento es mucho más que una simple invitación; es un símbolo de pertenencia a un selecto grupo de personas que celebrarán el After del Verano de una manera única. Con el DNI. en mano, los afortunados tendrán acceso a una noche llena de sorpresas y momentos inolvidables.

Tatiana Areces, Marketing Manager de Ron Barceló, añade que: “No queremos que el fin del verano sea algo que cause bajón, sino todo lo contrario: algo tan grande necesita un after, una fiesta de la fiesta. Es por ello por lo que con El After del Verano buscamos ofrecer una experiencia espectacular y única a nuestros barcelovers. Este evento será una fiesta, una gran celebración de todo lo que representa Ron Barceló: diversión, música, viveahorismo, autenticidad y momentos inolvidables. Además, el concepto del Documento Nocturno de Identidad es nuestra forma de hacer que cada invitado se sienta especial y parte de algo exclusivo. En definitiva, estamos seguros de que esta fiesta será una noche memorable que los 1.000 asistentes recordarán siempre”.