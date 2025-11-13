Chenoa confiesa que sufrió acoso escolar por su forma de hablar

Chenoa ha sido una de las últimas protagonistas del pódcast Educando contra el bullying de la Fundación Colacao. La presentadora de Operación Triunfo ha relatado su experiencia con el acoso escolar que, en su caso, se debía a su forma de hablar. “Cuando llegué a España de Argentina se metían conmigo por mi forma de hablar. Como tenía acento argentino, me decían sudaca, pachita, escuché las mil y una. Entonces no lo entendía muy bien”, ha comenzado diciendo.

A las burlas de sus compañeros se sumó los problemas económicos que arrastraba su familia. “Veníamos de una familia muy justa de dinero. A los 8 años, los niños iban al comedor, y yo comía sola con un tupper en las escaleras”, ha comentado.

Chenoa vivió experiencias muy desagradables que le llevaron a construir una personalidad "muy de superviviente". La cantante ha valorado el apoyo de su madre, una figura fundamental para superar todas las adversidades. “Me fui a un extremo de rebeldía demasiado acentuado. Me rapé el pelo, me puse en plan rocker, repetí curso. En el caso de mi familia, en concreto de mi madre, a pesar de que no me dio herramientas, me ayudó a gestionar las cosas”, ha relatado.

La intérprete de Todo irá bien ha destacado el papel de su familia para sobreponerse a los obstáculos que te plantea la vida. “Tengo un motor maravilloso que es mi gente, mi familia. No hay nada más bonito que me digan que están orgullosos de mí”, ha señalado.

Chenoa ha lanzado un consejo a todos los jóvenes que estén sufriendo bullying o padezcan problemas de salud mental. “Que te lleven a un psicólogo me parece básico. Es una higiene mental necesaria”, ha recordado. La artista incidió en este asunto durante una de las galas de OT. “El acoso escolar es un asunto muy grave. Y es asunto de todos. Hay que crear espacios seguros en las escuelas para que los niños y las niñas se puedan relacionar sin ningún tipo de discriminación”, ha zanjado.

El testimonio de la cantante se suma a las declaraciones de otros personajes conocidos por el público como el actor Víctor Elías, la presentadora Lara Álvarez o la actriz Adriana Torrebejano con los que la Fundación Colacao pretende visibilizar el bullying, así como proporcionar las herramientas necesarias para su prevención.