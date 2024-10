La carta de la novia de Liam Payne que te encogerá el corazón

La inesperada muerte de Lyam Payne ha generado una enorme conmoción en el mundo de la música. No solo sus millones de seguidores de todo el mundo han perdido a un ser querido, detrás del excantante de la banda One Direction hay una familia que llora desconsoladamente por su trágico fallecimiento. Su mujer, Kate Cassidy, y su hijo de 11 años están completamente destrozados, a tenor de la estremecedora carta que ha compartido la prometida del cantante.

Cassidy ha roto su silencio con una emotiva carta que ha compartido en su perfil de Instagram. La novia de Lyam Payne ha confesado que tenían previsto contraer matrimonio el próximo año. “Ni siquiera sé por dónde empezar. Mi corazón está destrozado de una manera que no se puede expresar con palabras”, comienza diciendo en la estremecedora carta en la que ha exteriorizado todos sus sentimientos.

En la carta, Kate se deshace en halagos hacia Liam, destacando que era una persona muy querida por su forma de ser. “Trajiste tanta felicidad y positividad a todos, millones de fans, a tu familia, amigos y especialmente a mí. Eres tan increíblemente amado. Tu energía era contagiosa, iluminando cada habitación en la que entrabas”, ha destacado sobre la figura del cantante.

La influencer no ha podido asimilar su pérdida, aún no se cree lo que le ha ocurrido a su familia. “Estoy luchando por descubrir cómo vivir en un mundo sin ti a mi lado. He ganado un ángel de la guarda y le amaré por el resto de mi vida y más allá”, ha lamentado.

La pareja de Liam Payne ha confirmado que ambos tenían previsto casarse para afianzar su historia de amor. La boda estaba en los planes del próximo año, un enlace que lamentablemente no podrá producirse. “Hace unas semanas, nos sentamos y manifestamos nuestras vidas juntos. Mantengo tu nota cerca, a pesar de que me dijiste que no la mirara. Decía: Kate y yo nos casamos dentro de un año. Comprometidos y juntos para siempre”, ha finalizado.