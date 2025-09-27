Brotes verdes en el mermado estado de salud de Curro Romero

Curro Romero ha recibido el alta hospitalaria después de pasar unos días ingresado por una neumonía en el Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla.

Carmen Tello ha atendido amablemente a los medios de comunicación a la salida del centro hospitalario. “Está muy bien, contento y deseando llegar a casa. Tiene que seguir el tratamiento en casa, pero todo muy bien”, ha comenzado diciendo. La esposa del torero se ha referido al rápido proceso de recuperación que ha seguido su marido en las últimas horas. “Nada más llegar aquí dieron con la neumonía que tenía y se lo atajaron bien. Quiere vivir le gusta la vida y las personas que quieren vivir luchan mucho”, ha explicado.

Hace unos días, Carmen Tello ofrecía los primeros detalles sobre el estado de salud de Curro Romero. El diestro de 91 años, que estuvo unos días con fiebre alta y tos, dio positivo en la prueba de COVID-19. Posteriormente, su diagnóstico derivó en una neumonía por la que tuvo que ser ingresado hasta ahora que ha abandonado el hospital y seguirá con el tratamiento en su domicilio.