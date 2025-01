Anabel Pantoja es tajante: "Alma está sana y feliz" y aclara que la investigación es "por protocolo"

Anabel Pantoja ha salido al paso sobre la información judicial que anuncia una investigación por las lesiones de su bebé, Alma. Una investigación por protocolo que no culpa a naide. "Quiero empezar que el vídeo que Alma está sana y feliz", subraya Anabel Pantoja en el vídeo compartido esta tarde. Un vídeo que es "un tú a tú", que se merecen sus seguidores y no un frío comunicado a través de un abogado. "Hemos vivido una situación desagradable", insiste, aludiendo indirectamente a que todo se ha producido en el ámbito de lo fortuito.

La madre sólo ha detalla que el día 9 de enero la niña sufrió "una crisis puntual", "reaccionamos y vamos al hospital. Sale todo bien. Los médicos pasan un protocolo rutinario y se nos cae el mundo al suelo". El informe forense llega al juzgado y la pareja respondía en sede judicial el pasado lunes. "Colaboramos con el juez. Dimos nuestra versión: la única verdad", ha insistido que su la pareja hace todo por "cuidar y proteger todo lo que sea por Alma", ha agregado.

"Pese a hacerlo todo correcto, se han filtrado cosas y se han publicado barbaridades. Se nos está poniendo en el ojo de algo que no hemos hecho. No me voy a quedar quieta. Enteded el dolor. Muchos otros padres han pasado por esa situación injusta. Me sigue costando comprenderlo", ha lamentado. "La tranquilidad que tengo es que Alma está en casa, con sus padres y feliz. No hay nada más y que esta pesadilla termine", es el deseo de Anabel Pantoja en el vídeo.

Este es el vídeo completo:

Los amigos y familiares de Anabel Pantoja y David Rodríguez cierran filas en torno a la pareja tras saberse que la policía investiga las lesiones del bebé Alma por orden del juzgado siguiendo un protocolo tras el informe extendido por el hospital Materno Infantil de Gran Canaria donde ingresó el pasado día 11 de enero, cuando no tenía 40 días. Se hablaba de una dolencia pero a raíz del comunicado oficial del tribunal canario que se ha encargado del caso se conoce que fueron unas lesiones que se produjeron en el entorno familiar. Lesiones que pudieron ser fortuitas aunque el protocolo judicial desde que hospital informara de la atención médica del bebé hable de "investigación por maltrato". El proceso emprendido tiene carácter penal, de trámite e investigación, no criminal en contra de los padres.

Entre las voces que han surgido en este jueves a raíz de conocerse la investigacón es la de Belén Esteban la mejor amiga de Anabel, que en el progtrama Ni que fuéramos, en el canal Ten, cierra filas y da todo el margen de confianza a la investigación. Se está a la espera de un comunicado de la pareja, ya que no se esperaba que se hiciera público el caso.

La niña está con sus padres en estos momentos, que ni han sido detenidos ni se les ha quitado la custodia, lo que en estos momentos hace suponer que si existieron lesiones, fueron por un motivo accidental. O ni siquiera, si la investigación llega a la conclusión, si hubo lesiones como tales.

La alarma de la pequeña fue por un agudo llanto continuo. Esa crisis condujo a la pareja llevarla a un hospital privado y de ahí al hospital público donde fue ingresada durante 18 días, estando la mayor parte del tiempo en la unidad de atención continua.

El Juzgado de Instrucción Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria comunicaba este jueves la incoación de diligencias previas desde el 21 de enero a Anabel Pantoja y a su pareja, David Rodríguez, como "presuntos responsables de un delito de maltrato infantil a su bebé", como textualmente se ha comunicado de manera protocalria. La niña estuvo ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria entre los días 11 y 27 de enero. Los médicos detectaron unas lesiones que podrían haberse producido por un episodio traumático y la investigación policial examina qué pudo suceder a raíz del diagnóstico forense. La intervención de la justicia está motivada por la remisión de oficio desde el centro hospitalario al juzgado de guardia de un parte de lesiones sobre el estado de la menor, fechado a 17 de enero cuando se detalla el parte de lesiones. El contenido de este informe fue ratificado por un peritaje forense.

La investigación que se extenderá durante estos días persigue "aclarar las causas y el mecanismo de producción de lesiones apreciadas en la bebé" con el fin de protegerla y "considerando únicamente su interés superior".

Los padres prestaron declaración el pasado lunes, en calidad de investigados y con asistencia letrada. Tras tomarles declaración, la autoridad judicial ha acordado inhibirse en el conocimiento de la causa a favor del partido judicial de San Bartolomé de Tirajana, término donde reside la pareja.

El Juzgado de Las Palmas de Gran Canaria no acordó ninguna medida cautelar, tras tomar declaración a los progenitores, ni en lo que se refiere a la situación personal de los investigados ni sobre la tutela de la bebé. La investigación continúa su curso, teniendo las actuaciones carácter reservado.