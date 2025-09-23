Andy y Lucas: cuando los últimos acordes desafinan

Andy y Lucas están a punto de encarar su despedida definitiva de los escenarios como dúo musical. Los artistas gaditanos actuarán por última vez el próximo viernes 10 de octubre en el Palacio de Vistalegre de Madrid. La última cita de la gira Nuestros últimos acordes llega en un ambiente de tensión y nervios entre los integrantes del famoso dúo musical. La entrevista de Lucas en Me quedo conmigo de Mediaset Infinity podría haber terminado de dinamitar una relación de varias décadas.

Marta Riesco avanzaba en el programa No somos nadie de Ten que la relación entre Andy y Lucas está completamente rota. “No se hablan”, ha apuntado la periodista. Y es que Andy ya estaría preparando su carrera musical en solitario. El cantante ha grabado varios temas, con “exitosas colaboraciones” que verían la luz en el primer trimestre del próximo año. Por su parte, Lucas, tras anunciar que padece una cardiopatía isquémica que le impide mantener un alto ritmo de trabajo, intentará recuperar el aspecto normal en su nariz después de una operación fallida que ha generado una oleada de burlas y memes en las redes sociales.

Andy y Lucas ponen el punto y final a una carrera musical plagada de éxitos. Dos millones de discos vendidos, doble disco de diamante, veinte discos de platino, cuarenta discos de oro o diez millones de asistentes a más de 800 conciertos son algunas de las cifras del dúo musical. Canciones como Son de amores, Tanto la quería o Carita morena son melodías que han traspasado varias generaciones.

La gira Nuestros últimos acordes llega a su fin tras recorrer prácticamente toda España, así como numerosas ciudades de Europa y Sudamérica. La última actuación de los gaditanos contará con las colaboraciones de numerosos artistas invitados que no han querido faltar a esta cita tan especial.

La historia de Andy y Lucas comienza en un instituto. Lucas González y Andrés Morales tuvieron la magnífica idea de formar un grupo. Una decisión que se tomó de manera espontánea sin saber todo lo que vendría después. Andy sí había cantado en una banda de música juvenil que llegó a actuar en televisión, mientras que Lucas era un apasionado del fútbol. Su padre jugó en Primera División. Por aquel entonces, aquellos adolescentes no sabían que la música les uniría para siempre, aunque su despedida se ha enturbiado con un clima de tensión que veremos si tiene repercusión sobre el escenario.