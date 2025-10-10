Quién es Amina, la hija de Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova

La boda de Cayetano Martínez de Irujo con Bárbara Mirjan en la emblemática iglesia de Los Gitanos de Sevilla ha acaparado la mayoría de titulares en la crónica social de la última semana. Una de las grandes protagonistas del enlace ha sido Amina Martínez de Irujo, la hija del duque de Arjona y Genoveva Casanova, que ejercía de madrina ante la ausencia de la duquesa de Alba en un día muy especial para la familia. Amina tiene un hermano mellizo, Luis.

Amina se convertía en el centro de todas las miradas debido a su porte y elegancia, una belleza natural que ha heredado de su madre. La joven, que lleva su vida en la más absoluta discreción, está muy unida a su padre y también mantiene una buena relación con la esposa de Cayetano, Bárbara Mirjan.

La nieta de la duquesa de Alba, a sus 24 años, se ha formado en la Universidad de Warwick, un prestigioso centro educativo en el que ha estudiado Lengua, Cultura y Comunicación. Su formación no queda ahí. Amina cuenta con un MBA en el Instituto de Empresa de Madrid (IE) y ha orientado su proceso formativo hacia el sector del lujo.

En la actualidad, reside en Londres donde trabaja como coordinadora de ventas de Aman Resorts, una cadena hotelera internacional de lujo. Para desempeñar esta función también ha cursado Gestión Hotelera y Desarrollo Inmobiliario en la Universidad de Cornell.

Amina siempre se ha caracterizado por su discreción, responsabilidad y elegancia. Entre sus inquietudes destaca el arte, la cultura, la historia y la equitación, gustos que ha heredado de sus padres y que tienen mucho peso en su familia.

La hija de Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova también ha adoptado un perfil discreto en las redes sociales. La joven tiene dos cuentas: una pública y otra privada. En su perfil público la última foto publicada data del año 2021, por lo que sus nuevas publicaciones están integradas en su cuenta privada aunque con escasa actividad social. Su padre en una entrevista declaraba que su hija es "solidaria, reflexiva, prudente, sensible, muy inteligente y de buen corazón”.