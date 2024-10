Alejandro Sanz conquista a Candela Márquez con intensos mensajes de amor

Alejandro Sanz y Candela Márquez no esconden su amor y se dedican mensajes románticos a través de las redes sociales.

La relación de Alejandro Sanz y Candela Márquez progresa adecuadamente. La actriz y el cantante se encuentran en plena fase de enamoramiento, tal y como demuestra su intercambio de mensajes románticos en Instagram. Este hecho confirma que ambos están juntos y muy ilusionados en esta primera fase de su relación sentimental.

La actriz valenciana ha compartido una imagen en las redes sociales en la que aparece junto a un cuadro. La respuesta del cantante ha sido categórica. “No hay un marco, en ninguna obra de arte de ningún museo del mundo, que pueda enmarcar tanta belleza, tanta pureza y tanta verdad”, ha escrito.

El hilo de comentarios no ha finalizado ahí, ya que ambos han seguido con las muestras públicas de amor. “Ahora me lo dices face to face (cara a cara), a ver si es cierto mi niño”, ha replicado Candela.

El intercambio de comentarios también se ha trasladado a otras imágenes de la actriz. En una que aparece Candela con un sombrero rosa ha expresado lo siguiente: “Me encanta el sombrerito, el fotógrafo debía de ser muy bueno, ya te extraño”, ha comentado el cantante junto a varios corazones. La intérprete le ha dicho que le echa de menos y que quedan pocos días para volver a verse.

¿Quién es Candela Márquez? La nueva novia de Alejandra Sanz, de 36 años, es decir, 19 años menor que el intérprete que tiene 55, tiene sus orígenes en Valencia. Rubia, de ojos verdes y con una melena ondulada que es una de sus principales señas de identidad. Candela trabaja como actriz, aunque su trayectoria profesional es más conocida al otro lado del charco que en nuestro país. Pese a ello, también ha hecho sus pinitos en algunos títulos de índole nacional como Aída y La fuga. En estos momentos se encuentra grabando La encrucijada, una nueva ficción de Atresmedia.

Sin embargo, la mayoría de sus trabajos han sido en telenovelas de Latinoamérica, donde es una de las actrices más populares. Uno de sus papeles más destacados se produjo en la telenovela mexicana Muchacha italiana viene a casarse, en la que interpreta el personaje de Aitana. La joven también ha participado en otros proyectos como Betty en NY, Fuego ardiente, Oscuro veneno, Malverde: El santo patrón y La seductora.