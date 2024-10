Alaska ofrece la última hora del mermado estado de salud de Mario Vaquerizo

La alarma creada por el delicado estado de salud de Mario Vaquerizo se está desvaneciendo con el paso de los días. El televisivo evoluciona favorablemente de su terrible caída del escenario en el festival de música Horteralia de Cáceres. El líder de Nancys Rubias, que podría haber sufrido peores consecuencias, tan solo se fracturó la vértebra 4 y 6, además de la pérdida de visión.

Su reingreso en el centro hospitalario disparó todas las alarmas en un principio, pero poco a poco los mensajes que llegan desde su entorno han apaciguado el ambiente. Su mujer, Alaska, ha hablado con una sonrisa en su rostro del estado de salud de Mario Vaquerizo en los premios Mujer Hoy.

“Mario ayer estuvo fenomenal, muy bien, habrá días mejores y peores. Tampoco sabemos. No hay un diagnóstico todavía, estamos esperando. Pero muy tranquilos de que esté en el hospital. En el hospital se siente muy cuidado y muy seguro, todo lo que es movimiento…”, ha explicado.

La cantante ha destacado las complicaciones que tuvo su marido cuando intentó completar parte de la recuperación en su domicilio, por lo que prefiere que permanezca en el hospital de momento. “Me acuerdo del día que estuvo en casa, ‘era no me has puesto bien esto, me la has apretado demasiado…’ Allí con lo que le hagan los médicos se tiene que conformar, yo me quedo más tranquila. Obviamente estamos ante una persona que se va a recuperar, no sería lo mismo de otra forma. No hay que dramatizar de más”, ha añadido.

El protagonista del incidente, Mario Vaquerizo, también se ha pronunciado con un mensaje tranquilizador que ha compartido en las redes sociales. “Aquí seguimos, muy bien cuidado por los médicos, enfermeras, auxiliares, celadores… en fin, ¡qué personas tan totales y profesionales! Bien cuidado y además protegido por mis vírgenes y santitos, que siempre me ayudan y acompañan”, ha posteado junto a una fotografía que ha generado una oleada de comentarios.