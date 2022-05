La coronación da el pistoletazo de salida a la Feria de Los Barrios

La Plaza de la Iglesia y la fachada del templo de San Isidro han sido escenario esta tarde del acto de coronación de la Feria de Los Barrios 2022. Un acto bonito y entrañable y emotivo, ya que se ha recuperado tras dos años sin feria por culpa de la crisis provocada por el Covid-19. La periodista Saray Rojas ha sido la encargada de conducir el acto al que han asistido decenas de vecinos y vecinas, que han llenado la Plaza de la Iglesia.

El evento arrancó con una actuación de las alumnas de la Asociación Cultural Flamenca Barreña de Mati Acosta. A continuación, apareció la banda de música con el pasodoble de Los Barrios y detrás iban subiendo al escenario las diferentes cortes de damas y reinas y reyes, tanto infantil como juvenil.

El primero en tomar la palabra fue el concejal de Festejos, Daniel Pérez Cumbre, quien se mostró ilusionado de ver la Plaza de la Iglesia llena de nuevo tras dos años duros por culpa de la pandemia, “llegan días de tradición, de diversión y de gastronomía, llega un tiempo nuevo de disfrutar de nuestra feria, que viene cargada de ganas, de abrazos, de risas, de felicidad, después de estos tiempos difíciles”.

Después de Pérez Cumbre fue el turno del alcalde, Miguel Alconchel, quien en sus primeras palabras tuvo un recuerdo cariñoso para los vecinos y vecinas que ya no están con nosotros por culpa de esta pandemia. “Volvemos a vivir nuestra feria gracias al esfuerzo de muchas personas, desde la delegación de Festejos, y su concejal Daniel Pérez Cumbre al frente, los distintos trabajadores municipales que aportan su esfuerzo y trabajo para que todo esté bien. El gran trabajo de la Comisión de Fiestas, su dedicación, el esfuerzo y la entrega de todos es clave para para que todo salga bien. Y a la Guardia Civil, a la Policía Local, a Protección Civil por velar estos días por nuestra seguridad, sin olvidar el trabajo de los feriantes y caseteros para engrandecer nuestra feria cada año”.

Alconchel apuntó que “en esta feria hemos dado un paso de gigante, eligiendo a la primera corte infantil y juvenil en la que participan hombres y mujeres, en los papeles de reina, rey, caballero y dama. Tradicionalmente, el hombre había sido relegado al papel de acompañante y la mujer era seleccionada a criterios que, en la actualidad, no hablan de una sociedad igualitaria”.

Alconchel también tuvo palabras de agradecimiento para las cortes de honor tanto infantil como juvenil, “sois verdaderos embajadores de Los Barrios y de nuestra feria, al igual que nuestro pregonero Juan Camacho, merecedor de este pregón”.

Luego el alcalde presentó a Juan Manuel Camacho Rojas, pregonero de las Fiestas Patronales de este año 2022, quien hizo un recorrido sobre su vida en Los Barrios, desde que nació, hasta llegar a estos días. Un recorrido donde no faltaron los recuerdos de su infancia, los juegos de la época y sobre todo los recuerdos de la feria, de la de antes como la de ahora. “En Los Barrios he nacido, me he criado, he estudiado, trabajado, casado y todo lo -ado que se pueda decir. Siempre aquí en mi pueblo”.

Tras el pregón hubo un emotivo homenaje al que fuera también pregonero y persona muy vinculada a las tradiciones de Los Barrios como era Pepe Romero. Sus familiares subieron al escenario para recibir un recuerdo en memoria de una de las personas más queridas del municipio, que falleció en octubre de 2020. Sus hijos y su viuda recogieron un cuadro de recuerdo, para este vecino que ha aportado mucho a las tradiciones del municipio como la feria, la romería o la Semana Santa.

Y tras este recuerdo, comenzó la coronación de las reinas, reyes y la imposición de bandas a las distintas cortes tanto a la infantil como a la juvenil. En primer lugar, se coronó a la reina infantil Lydia García, del CEIP San Isidro, de manos del concejal de Festejos, Daniel Pérez Cumbre. El propio concejal impuso la corona al rey infantil Miguel Ángel Núñez Sánchez, del CEIP San Ramón.

Luego cada uno de los acompañantes fue subiendo a imponer la banda a la corte de honor infantil compuesta por: Irene García, del CEIP Juan González; Adriana Salcedo, del CEIP Luis Lamadrid; y Gema Gómez Rivera, del CEIP San Ramón. Tras las damas se impuso las bandas a la corte de caballeros infantiles Yerai Serrano, del CEIP San Isidro; Nicolás Arrebola Gutiérrez, del CEIP Juan González; y Nicolás González Lobato, del CEIP Luis Lamadrid.

A continuación, tuvo lugar la coronación de la reina juvenil a cargo del alcalde Miguel Alconchel, quien impuso la corona a Ariadna García Hernández. También el alcalde coronó al rey, Cristóbal Tapia Cózar.

Acompañados de sus cortes de honor, en el caso de las damas se le impuso la banda a Celeste Gómez Gavira, Aroa Luque Carretero, Paola Sánchez Sánchez e Irina González Torrejón; y a los caballeros Fidel Cecilio Álvarez Ramos y Miguel Ángel Cabeza Serrano.

Antes de finalizar el acto, de nuevo alumnas de la Asociación Cultural Flamenca Barreña de Mati Acosta deleitaron al numeroso público de varios bailes flamencos. También hubo un pequeño homenaje para María del Mar Ruiz Montero, que ha cumplido 25 años en la comisión de fiestas. El alcalde Miguel Alconchel hizo entrega de un ramo de flores y un pequeño detalle.

El acto se cerró con el himno de Andalucía interpretado por la banda de música de Los Barrios.