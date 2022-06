“Todo el que acuda a la feria será acogido con los brazos abiertos”

La Reina de la Feria de Algeciras, María Llamas, tiene 20 años y mucho que ofrecer durante estas fiestas en la corte. Actualmente, se encuentra estudiando el Grado de Relaciones Laborales en la facultad de Derecho de Algeciras y mira al futuro con ganas de seguir formándose con un máster para llegar preparada al mundo laboral. Además, María aprovecha su tiempo libre al máximo practicando su pasión, el baile. La bachata, la salsa o el flamenco no se le resisten y es que esta polifacética chica se desenvuelve en cualquier registro. Dio sus primeros pasos en el mundo del baile en la Asociación de vecinos de ‘El Embarcadero’ y ahora cursa Flamenco, con Silvia Salas y Salsa y Bachata, con Abraham Lozano en la academia Al Son Cubero. Además del baile, María también practica el pádel dando de sí todo el tiempo libre que tiene.

En la elección de la Reina 2022 María confiesa, “me sentía contenta a la vez que nerviosa, no me lo esperaba para nada. Me presente por probar, como una experiencia más y nunca pensé que iba a ser la elegida”. A lado de otras 17 chicas, María deslumbró al jurado y se convirtió en la reina dejando a su familia boquiabierta. “En mi familia me animaron a que me presentaran porque me veían con posibilidades. Antes había representado a mi barriada y cuando salí como representante del pueblo todos se quedaron impresionados”. Además, María ha descubierto una vocación y es que, estar delante de una cámara, el modelaje y los concursos de belleza se han convertido en una de sus pasiones. “En el futuro me gustaría presentarme a Miss Gran Cádiz y seguir cogiendo experiencia”. Después de haber salido en un videoclip, la algecireña se centra ahora en dar sus primeros pasos en el mundillo.

Las ganas y la emoción le pueden y espera con los brazos abiertos el día de la Coronación y las Cabalgatas. María se define como risueña, cariñosa y muy empática y junto al resto de la corte reciben los días de fiesta con los brazos abiertos e invitan a todo el que quiera a acercarse a la Feria, vivir los toros y su ambiente. “Les diría que asistiesen a nuestra feria porque es una de las más bonitas de la zona y aquí siempre os recibiremos con los brazo abiertos”, señala María. Y queda claro que para ella Algeciras es mucho más de lo que se anuncia en televisión por algo los llaman los especiales, en una comarca con infinitas posibilidades.

Las Damas

La Corte Real Juvenil de la Feria de Algeciras, encabezada por María Llamas Funes, cuenta este año con ocho damas de honor. El jurado ha elegido como damas a las siguientes jóvenes: Laura Sánchez, Aida Sierra, Palma León, Karla Molina, Mª de la Luz Barret, Alba Sánchez, María López y Mª del Carmen Gonzalez. Todas ellas, junto con la reina, han congeniado perfectamente y, cuenta María, “la relación con las damas es genial”. Según la reina y la corte, van a coincidir muy a menudo en la edición de este año, ya que esta experiencia solo ocurre una vez en la vida, por lo que “estamos todas para ayudarnos y vamos todas a una para que todo salga lo mejor posible, entre nosotras se respira compañerismo y sobre todo muchísima complicidad”.