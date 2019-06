En la primera de Feria, entre tirios y troyanos, se olvidaron que aquí celebrábamos el cincuentenario de nuestra plaza de toros, menudo fiasco. Lo voy a explicar.

Primero, porque los tres primeros ¿toros? casi rasparon lo reglamentario en la báscula. El reglamento marca que para las plazas de segunda categoría se exige, como mínimo, toros de 435 kilos y los dichos tres primeros apenas tenían lo reglamentario, con 472, 443 y 439 kilos, respectivamente. Después se enmendaría la cosa, ya que los tres últimos dieron 496, 522 y 532 en la romana. Eso sí, justitos de todo, de cara, de casta y de fuerzas y con ciertos aromas a mansear en los discretos petos siempre en el monopuyazo.

El joven y espabilado David de Miranda abrió la puerta de Feria. Torea muy requetebién, pero a toros un poquito más serios que a los de ayer. Con el onubense se dejaron venir una numerosa tropa de buenos aficionados y seguidores que atesora este torero y que casi poblaban y animaban los escuálidos tendidos de la sombra, porque los del sol, esos, para los valientes de siempre, un pequeño grupito de buenos aficionados.

¡Pero, oiga! ¿Es que pasaron más cosas? Naturalmente que sí. Lances de Futuro, como llenó el tanque de combustible hasta la corcha el año pasado con José Tomás, este año que es para nosotros el de los 50, se olvidó, espero que sin mala fe, de que en esta bonita plaza de toros que tiene tanta tradición de la buena y desde 1969 en particular siempre se oían los clarines y timbales para anunciar los cambios de tercios, ayer no. Ya nos explicaran por qué.

¡Pero qué pasa en el palco! ¿Dónde está el buen presidente don Francisco Ortíz Mejías? Con él por fin conseguimos que fuese elegido como presidente uno de entre los mejores aficionados de Algeciras. ¡Es que han puesto a otro presidente! ¿Cómo? Sí, es un joven Comisario de Policía, don Francisco García Gordo. Esto deberá ser mediante una orden de la Subdelegación del Gobierno. ¿Otra vez vamos a volver a las andadas?

A la salida de la corrida me encuentro con don Francisco Ortiz Mejías y le pregunto: "¿Paco, qué ha pasado? Habrás tenido que recibir al menos alguna comunicación oficial de tu cese, por los buenos servicio prestados durante tantos años?". Él, sonriente, me dice que no ha recibido nada. Sabemos que cada año se debe renovar el palco o seguir con los que estaban. Ya lo explicarán. Francisco Ortiz Mejías, creo que es el sentir de la mayoría de los aficionados, se ha ganado el respeto de los aficionados de Las Palomas.

De los espadas Garrido y Galdós, poquita cosa qué decir. Parecía que se contagiaron de la desangelada tarde. En los corrales hubo de todo el día anterior; al final quedaron tres toros de Torrestrella, dos de Torrealta y uno de Albarreal. Y a esperar, a ver si esto mejora. Seguro que así será. Un buen aficionado amigo al salir me dijo “que esto de hoy ha sido un festejo mixto: primero una novillada y al final una corrida de toros”.