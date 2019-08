“Me puse muy contenta y nerviosa cuando supe que sería reina”

Acaba de cumplir 8 años y en breve disfrutará de su mejor regalo: ser Reina Infantil. Valentina Rodríguez Rodríguez, que este próximo curso estará en tercero de primaria, estudia en el CEIP Nuestra Señora de La Luz. Mientras tanto, esta futura maestra también es una buena deportista; de hecho, le encanta nadar, bailar flamenco y también va a clases de gimnasia rítmica.

Diversión "Me gustaría que todo el mundo visitara nuestra feria"

Al recordar el día de la elección de la reina, Valentina se emociona: "Todas sacamos un 'papelito' de una bolsa, había ocho con la palabra "dama" y uno con la palabra "reina" y me tocó a mí. Me puse muy contenta y nerviosa cuando lo vi porque sí quería ser reina, pero creía que no saldría". Esas ganas se la inculcó su nana (tía), que se presentó hace dos años y, desde entonces, quería presentarse pero era todavía muy pequeña.

Su hermana, que es dama, decía que ella no quería ser reina y ríe mientras lo cuenta: "Me decía que si a ella le tocaba el 'papelito' de reina me lo cambiaría y que si no podía cambiármelo, que yo me vistiera de reina porque la gente nos confunde, somos mellizas y dicen que somos iguales".

A la pequeña reina le gustaría invitar a todo el mundo a visitar su feria porque "es muy bonita y muy divertida".