Zelenski volverá a España próximamente para reunirse con Sánchez

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, volverá próximamente a España donde será recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en la que será su segunda visita oficial a Madrid, según han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales.

Zelenski tenía previsto realizar un viaje a España en abril de este año que tuvo que suspender para asistir al funeral del papa Francisco en Ciudad del Vaticano.

Desde el Ejecutivo han confirmado la visita institucional del presidente ucraniano pero no han avanzado la fecha "por motivos de seguridad", tal y como suele ocurrir con los desplazamientos internacionales del líder ucraniano, dada la permanente amenaza rusa desde la invasión.

De momento, Pedro Sánchez participa desde este viernes en la Cumbre del Clima (COP 30) de Belém (Brasil) y a continuación irá a la cumbre CELAC - Unión Europea en Santa Marta (Colombia) con los países del Caribe.

En su primer visita a España, Zelenski firmó con Sánchez en el Palacio de Moncloa un acuerdo bilateral de seguridad y defensa que se extendió a ámbitos como la asistencia humanitaria, la reconstrucción del país y "la búsqueda de una paz justa y duradera basada en el derecho internacional". Asimismo, los Reyes de España organizaron un almuerzo de honor con el mandatario internacional en el Palacio Real.

Tras el inicio de la guerra, el mandatario ucraniano también intervino en una Pleno extraordinario del Congreso en abril de 2022 por videoconferencia, pero no fue hasta mayo de 2024 cuando acudió presencialmente a la Carrera de san Jerónimo, en el curso de una visita de Estado.