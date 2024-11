Zaplana seguirá en libertad provisional tras su condena

La Audiencia Provincial de Valencia ha decidido la libertad provisional sin fianza del ex presidente de la Generalitat valenciana y ex ministro con el PP Eduardo Zaplana, condenado por el caso Erial, con medidas cautelares de retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y comparecencia mensual en sede judicial al no apreciar riesgo de fuga.

Según el Tribunal Superior de Justicia valenciano, no se aprecia ese riesgo porque Zaplana "no ha llevado hasta ahora ningún acto tendente a eludir la acción de la Justicia, ha comparecido en todas las sesiones del juicio y respondido a cualquier llamamiento judicial".

El pasado jueves, Zaplana compareció ante la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia tras la petición efectuada por la Fiscalía Anticorrupción, que había pedido que ingresara en prisión preventiva tras ser condenado, el pasado 15 de octubre, a 10 años y 5 meses de prisión por delitos de corrupción política. Además, el tribunal le impuso multas por más de 25 millones de euros.