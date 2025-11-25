Vilaplana pagó a las 19:47 el aparcamiento tras comer con Mazón el día de la dana.

La periodista Maribel Vilaplana pagó el día de la dana a las 19:47, después de comer con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, un tique de 15,10 euros en un aparcamiento cercano al restaurante El Ventorro de Valencia.

La periodista ha remitido al juzgado de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal de la dana el número de la tarjeta bancaria con la que pagó el estacionamiento, que asciende al citado importe.

Posteriormente, la magistrada ha pedido que la letrada de la Administración de Justicia certifique la hora de entrada y de salida del aparcamiento del vehículo con el documento excel que remitió la empresa que lo gestiona.

Según ese documento de la empresa encargada del aparcamiento de Glorieta, situado en la plaza Tetuán, el cargo de 15,10 euros se abonó a las 19:47:45 del 29 de octubre de 2024, el día de la dana.

En una providencia hecha pública este martes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en paralelo a esa verificación, la juez Nuria Ruiz Tobarra ha ordenado que se remita un nuevo oficio a la empresa que gestiona ese aparcamiento para que confirme también la hora de entrada y salida del coche de Vilaplana.

La periodista declaró el pasado 3 de noviembre como testigo en los juzgados de Catarroja, donde afirmó que el presidente no sabía lo que estaba sucediendo y que tampoco percibió ninguna prisa en él cuando le acompañó al aparcamiento, sobre las 18:45, mientras de camino hablaron de fútbol.

Aunque la juez le pidió que aportara el tique del aparcamiento a su declaración judicial, la periodista no lo llevó porque aseguró que no conservaba el documento, pero se comprometió a aportar su matrícula, tras lo que la instructora requirió a la empresa gestora del aparcamiento que entregara el justificante o un informe de la entrada y salida.

El dueño del restaurante testificó el pasado viernes que Mazón y Vilaplana salieron entre las 18:30 y las 19:00 del local y que les acompañó hasta la puerta, por donde salieron solos, sin que pudiese ver ningún servicio de escolta.

Por otra parte, la magistrada ha acordado este martes requerir al Centro de Coordinación de Emergencias para que remita las grabaciones de las llamadas registradas en el sistema Coordcom el día de la dana entre un supervisor del teléfono 112 y un técnico de Emergencias u otro personal del propio Centro de coordinación de Emergencias.

La instructora ha decidido también que se cite como testigo a otra supervisora del 112, y ha ordenado al Instituto de Medicina Legal que informe sobre si la muerte de un hombre en su domicilio de Guadassuar el 30 de octubre de 2024 puede atribuirse a la dana, como ha solicitado su hija en una comparecencia judicial.