El presidente catalán Salvador Illa y el expresidente Carles Puigdemont mantienen su primera reunión en la delegación de la Generalitat en Bruselas desde que el líder socialista llegó al poder. El encuentro marca un hito significativo en las relaciones entre ambos dirigentes políticos catalanes tras más de un año de distanciamiento institucional.

Puigdemont llegó a pie con diez minutos de antelación al encuentro, mientras que Illa acudió en vehículo oficial una hora antes de la cita. ¿Qué expectativas tiene cada líder de esta histórica reunión? Ninguno de los dos dirigentes quiso realizar declaraciones a los medios de comunicación congregados en la entrada del edificio, y en principio no está previsto que ofrezcan rueda de prensa posterior.

La reunión representa la culminación de una estrategia de diálogo que Illa considera el "motor" de la democracia, según declaró ayer en una entrevista concedida a Catalunya Ràdio y TV3. Con este encuentro, el presidente socialista completa la ronda de reuniones iniciada con todos los expresidentes de la Generalitat: Jordi Pujol, José Montilla, Artur Más, Quim Torra y Pere Aragonès.

El encuentro se produce tras el aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía, normativa de la que Puigdemont no se ha beneficiado hasta el momento. El Tribunal Supremo considera que el delito de malversación por el que pretende procesarle queda excluido de la aplicación de dicha ley. Para Junts, según manifestó ayer su secretario general Jordi Turull, esta reunión "llega muy tarde".