Los valencianos siguen esperando justicia un año después de la tragedia

Un operario descansa, agotado por las intensas tareas de limpieza. / Claudio Palma

El 29 de Octubre del año 2024, la Comunidad Valenciana se convirtió en escenario de una de las tragedias naturales más duras que se recuerdan en las últimas décadas. La dana descargó con una fuerza desmedida sobre municipios como Valencia, Paiporta, Alfafar, Torrent, Albal, Catarroja y muchos otros.

El cielo se rompió en cuestión de minutos. Lo que debía ser una tormenta más se transformó en un diluvio que borró calles enteras, arrastró coches, destruyó hogares y se llevó consigo mucho más que bienes materiales: se llevó vidas, recuerdos y la sensación de seguridad que muchos creían tener.

Un año después, el paisaje parece haberse recuperado, los comercios reabrieron, las carreteras fueron reparadas y los titulares dejaron de hablar del desastre, pero en el aire aún flota una tristeza silenciosa. Hay un aura de miedo que persiste, un temblor interior que se activa con cada nube negra que aparece en el horizonte. Porque, aunque los municipios se han rehecho, las personas todavía no han sanado del todo.

Un parque de niños con varios vehículos arrastrados por la corriente. / Claudio Palma

Los informes oficiales constatan 229 fallecidos, miles de viviendas dañadas y más de cien mil vehículos destruidos. Sin embargo, detrás de esos números hay historias que no salen en las estadísticas: la mujer mayor que perdió las fotos de toda su vida porque el agua las devoró, la joven que vio cómo su coche desaparecía y el pequeño empresario cuyo negocio se hundió en cuestión de segundos, familias que aún no pueden dormir cuando escuchan truenos.

En Paiporta, Juanma y Sara relataron que la ola de agua llegó de golpe, como si alguien hubiera abierto una presa. “No hubo tiempo para nada —decían—, solo escuchamos un rugido y luego el agua lo cubrió todo; tuvimos la suerte de agarrar a una vecina que era arrastrada por las fuertes aguas, si no habría muerto”. A día de hoy, muchos siguen convencidos de que algo falló en los sistemas de contención o en los avisos. Otros simplemente creen que la naturaleza mostró lo frágiles que somos cuando se desborda.

Un bombero voluntario inspecciona unos escombros en Paiporta. / Claudio Palma

Las alertas de AEMET se emitieron, pero los avisos oficiales tardaron en traducirse en medidas reales: no hubo tiempo para desalojar ni se activaron todos los protocolos de emergencia. Algunos ayuntamientos actuaron con celeridad, otros quedaron desbordados por la magnitud del desastre.

Después, cuando el agua se retiró, llegó el silencio administrativo.

Las promesas de ayudas se multiplicaron, pero el dinero tarda en llegar, cuando llega.

La estación de tren en Paiporta, arrasada por la dana. / Claudio Palma

Miles de familias afectadas por la pérdida de sus coches no recibieron compensación suficiente. Muchos tuvieron que vender sus vehículos por piezas para poder recuperar algo de lo perdido. Otros ni siquiera pudieron afrontar los gastos de traslado o desguace.

“Te quedas sin nada y encima te piden papeles que ya no tienes, porque se los llevó el agua”, lamentaba una vecina de Catarroja.

Una mujer, en una calle llena de barro. / Claudio Palma

Además de perder vidas, coches, casas y muebles, también dolió perder los recuerdos. Las cartas, las fotos, los objetos heredados, los juguetes de los hijos, los documentos familiares, objetos que no tienen precio ni reemplazo. Y a eso se suma algo aún más invisible: el trauma. Mucha gente todavía no puede mirar una tormenta sin que le tiemblen las manos. Otros evitan hablar del tema porque el miedo se instaló, silencioso, en su día a día.

En los colegios, algunos niños hacen dibujos en los que el agua arrasa las casas. En los pueblos, los vecinos aún hablan del “día que todo se inundó” con una mezcla de rabia y tristeza. Y aunque la Generalitat ha activado ayudas y los gobiernos locales han prometido mejorar la respuesta ante emergencias, la desconfianza está sembrada. Nadie olvida lo que ocurrió y todos temen que vuelva a suceder. Algunas personas han decidido irse a vivir a otro lugar y poner en venta su propiedad.

Una mujer espera su turno para recoger alimentos en un punto de ayuda comunitaria. / Claudio Palma

José Luis, vecino de Paiporta, explica que la situación sigue generalmente mal. "Todavía hay muchísimos edificios que necesitan ser reconstruidos, aún apuntalados, y una gran parte de ellos estan deshabilitados por peligro de derrumbe. Una de las cosas más perceptibles es el tema de los garajes, una gran parte aún sigue sin estar habilitada y la gente tiene que aparcar donde puede. Además, en poblaciones como Massanassa, el Ayuntamiento ha advertido que se comenzará a multar a los vehículos mal estacionados, aunque son ellos mismos quienes no dan los permisos de obras para los garajes".

Los parques se han llenado otra vez de risas, las calles vuelven poco a poco a su ritmo habitual y los comercios intentan sobrevivir. Pero bajo esa normalidad aparente sigue latente el miedo, la tristeza, la impotencia de quienes todavía esperan una ayuda, una respuesta o simplemente una explicación.