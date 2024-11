Tellado afirma que a Teresa Ribera "parece que no le duelen los muertos" por no ir a Valencia

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado que a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, "parece que no le duelen los muertos" porque "no ha dado ninguna muestra de empatía" con las consecuencias de DANA porque, entre otros motivos, "no ha ido a Valencia".

Así lo ha afirmado el dirigente popular en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, después de acusar a la ministra de militar en la "intransición ecológica" por no haber ejecutado la limpieza y el desbroce del barranco del Poyo cuando se lo han pedido los alcaldes de la zona en sus seis años al frente del Ministerio de Transición Ecológica.

"A Teresa Ribera parece que no le duelen los muertos, que esto no va con ella. Y, en mi opinión, es tremendamente grave. Yo creo que uno no se puede dedicar a la política instalado en posiciones de esa frialdad, ni siquiera político, en el cálculo personal de lo que a mí me interesa", ha afirmado el portavoz del PP, arremetiendo contra la "incompetencia, intransigencia, egoísmo y la indolencia" de Ribera.

Preguntado sobre si está atribuyendo a la ministra que no le duelen los muertos de la DANA, Tellado ha sostenido que ella "no ha dado ninguna muestra de empatía alguna con lo que ha sucedido en Valencia" porque "no ha ido a Valencia" y ha "estado desaparecida", como si "esto no fuese con ella".

Después de defenderse diciendo que él en cambio no ha ido a Valencia porque "es portavoz de un grupo parlamentario" y su trabajo se desarrolla en el Congreso, ha acusado al Gobierno de "actuar de mala fe" y ha sostenido que hubo "una denegación de auxilio" porque el Ejecutivo no tomó las riendas de la gestión de la crisis,

"Yo lo que creo es que el Gobierno de España y el Ministerio de Teresa Ribera dejaron solo al gobierno de la Generalitat Valenciana frente a la mayor catástrofe que ha vivido nuestro país en los últimos 100 años", ha zanjado.

El error de Mazón, no tener medios suficientes

Tellado ha proseguido asegurado que "es evidente" que se pudieron hacer mejor las cosas durante la catástrofe, pero que también es obvio que la Generalitat "se ha tenido que enfrentar a una crisis sin precedentes" con los medios de una comunidad autónoma y ante una "emergencia nacional".

Cuestionado, esta vez, sobre por qué entonces si Mazón era consciente de que no tenía los medios suficientes no pidió al Gobierno que asumiera el control, el portavoz del PP en la Cámara Baja ha respondido que esa pregunta "la debe contestar" Mazón, pero que en todo caso el presidente "no ha desertado de sus responsabilidades en los primeros momentos" mientras que el Ejecutivo central sí.

"Es que en aquel momento el presidente del Gobierno estaba en India, la señora Teresa Ribera estaba en Bruselas y su número dos estaba en Colombia", ha criticado Tellado, lamentado que "ante la dimisión de lo que estaba ocurriendo" no comprende "por qué no estaba 'el número uno' (Sánchez) en España", por qué Ribera "estaba a lo suyo en Bruselas " y su número dos en el Ministerio "estaba en Colombia".

Al hilo, ha subrayado nuevamente que Mazón sí ha hecho autocrítica y ha reconocido errores, y que prueba de ello "son los cambios" en su gabinete de las últimas horas con el cese de la que hasta ahora era su consejera de Interior, Salomé Pradas, y que "ha decidido ser también el presidente".