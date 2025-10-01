Suspenden el traslado a Extremadura del primer joven marroquí de Canarias porque no es menor de edad.

El traslado del primer menor extranjero desde Canarias a la Península desde que se declaró la contingencia migratoria, en concreto a Extremadura, se ha paralizado al constatarse a través de las pruebas forenses que tiene más de 19 años, han informado fuentes de la Fiscalía.

Este joven marroquí llegó a Lanzarote el pasado 10 de septiembre en un pesquero que se prendió fuego cuando se encontraba en la costa de Órzola y, para Canarias, era la primera reubicación exprés que establece el Real Decreto que declara la contingencia migratoria en la isla.

Las fuentes han explicado que el expediente para el traslado de este joven se encontraba completo, salvo las pruebas forenses óseas para determinar su edad ya que este real decreto, que da 15 días naturales para realizar la tramitación de la reubicación, señala que se realizarán en la comunidad de destino.

Al parecer este martes desde Extremadura se alertó de que en el expediente aparece una declaración del joven en la que manifiesta en una de las entrevistas que nació en 2005 por lo que demandaba que se cancelara el traslado.

La Fiscalía ordenó la realización con carácter urgente de las pruebas óseas y éstas, anoche, han determinado que efectivamente tiene más de 19 años, según señalan las fuentes.

Añaden que esta situación ha sorprendido al Gobierno de Canarias y a todos los involucrados en la redacción de este expediente porque el joven en varias ocasiones declaró ante la Policía Nacional que había nacido en 2008 por lo que se presumía que tenía 17 años.

El decreto con la mayoría de edad se firmará este miércoles y determinará su acceso a los medios estatales.

Fuentes judiciales han indicado que el plazo de 15 días es inasumible para concluir un expediente y siempre se tiene en cuenta el interés superior de menor.