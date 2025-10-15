El Supremo da la razón a Vox y anula la multa de 238.000 euros que le impuso el Tribunal de Cuentas

El Tribunal Supremo (TS) ha estimado el recurso contencioso-administrativo presentado por Vox contra la resolución adoptada por el Pleno del Tribunal de Cuentas que en julio de 2024 le impuso una multa de 238.000 euros por aceptar aportaciones para sufragar sus acciones judiciales, algo que el fiscalizador entiende como donaciones finalistas que están prohibidas por ley.

En una sentencia recientemente notificada, recogida por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS decide anular la sanción. El caso se remonta al informa de fiscalización de partidos políticos correspondiente al año 2019, donde el Tribunal de Cuentas detectó posibles infracciones legales tipificadas como muy graves en la financiación privada de Vox y otras formaciones.

En el caso de la formación de Santiago Abascal, se le reprochaba haber recibido donaciones finalistas, algo que está prohibido en el artículo 5 de la Ley de Financiación de Partidos Políticos. El dinero, según anunció el partido cuando hizo la cuestación, era para financiar sus acciones judiciales, por un lado los gastos necesarios para la interposición de una querella contra el independentista Quim Torra y por otro la fianza para librar de la cárcel a un hombre acusado de dar muerte a un ladrón.

Aquel informe dio origen a un expediente sancionador que se cerró en 2024 y Vox sería objeto de multas por un importe superior a los 230.000 euros: 50.000 euros en el caso de la querella contra Torra y otros 183.324,22 euros por la defensa (el doble de la cantidad irregularmente recaudada: 91.662,11 euros).

Esas donaciones finalistas ya motivaron en enero de 2024 una multa de 241.000 euros al PDeCAT, el partido independentista que sucedió a Convergència y que acabó en proceso de liquidación. Vox defendió esas donaciones finalistas negando que fuesen financiación irregular y asegurando que en su momento "el partido actuó con total transparencia al informar sobre el destino de los fondos al comenzar ambas campañas".

Así las cosas, el TS ha dictado este miércoles sentencia firme contra la primera de las tres sanciones emitidas sobre Vox. "La Sala no aprecia en qué medida, en los casos enjuiciados, pudo verse comprometida la actuación libre del partido sancionado, cuando era él quien había anunciado el fin o destino de las ayudas solicitadas", expone.

"No percibimos cómo pudo verse restringida la acción de un partido político cuando fue él quien fijó el destino de las contribuciones que pudiera recibir, e incluso podía dedicar el excedente a otros fines del partido. Ni tampoco alcanzamos a contemplar qué otro bien jurídico pudo verse afectado, respecto a otros partidos políticos o, en general, a otros intereses públicos merecedores de la enérgica protección que supone el ejercicio de la potestad sancionadora", esgrime el Supremo en el auto.

Vox celebra la sentencia

Por su parte, los de Abascal han celebrado la anulación de la citada multa, alegando que se trataba de una cuantía impuesta a Vox "ilegítimamente tras la renovación de los miembros del tribunal acordada por el Partido Popular y el Partido Socialista".

"El Supremo ha estimando el argumento principal de Vox y ha reconocido que las cantidades aportadas por miles de españoles para apoyar las acciones judiciales y políticas de Vox son legales, correctas y debidamente contabilizadas", han defendido desde la formación a través de un comunicado.