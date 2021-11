Dos años del 10-N: hacia una mayoría de derechas

Hace sólo dos años de las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, pero la pandemia ha cargado de hitos esta media legislatura. Si el PSOE de Pedro Sánchez logró ganar aquellas elecciones con una amplia ventaja sobre el PP, no fue suficiente para gobernar en solitario. Tuvo que armar un Gobierno de coalición con Unidas Podemos y buscar aliados parlamentarios tan incómodos como Bildu y ERC. Estos factores novedosos en las alianzas socialistas son los que están marcando la evolución electoral de la legislatura.

Según un sondeo realizado por Metroscopia para el Grupo Joly, el PSOE aún puede ganar las elecciones, pero el bloque del centro y la derecha se sitúa en una mayoría suficiente para gobernar. Sin embargo, el liderazgo del PP y de Pablo Casado en ese ancho espacio no es tan nítido.

Metroscopia ha realizado este sondeo electoral entre el 21 de octubre y el 4 de noviembre. La ventaja socialista de hace dos años con el PP se ha reducido a casi un empate técnico. El PSOE obtendría 107 escaños, apenas tres más que el PP, que se queda con 104 diputados. La diferencia es tan baja que se sitúa dentro del margen de error de la propia encuesta. El tercer partido del Congreso sería Vox, que sube hasta los 66 escaños, después de haber retrocedido en las elecciones autonómicas madrileñas.

Desde entonces, lo que apunta Metroscopia, se está produciendo un relanzamiento del partido de Abascal, que coincide con la crisis interna del PP. Aunque este conflicto es madrileño -Isabel Díaz Ayuso desea ser la presidenta del PP en Madrid-, el desafío afecta, directamente, al liderazgo de Pablo Casado como jefe del partido y candidato.

Unidas Podemos se sitúa en los 28 diputados, y el sondeo le otorga otros tres escaños a Más País, el partido de Errejón. El siguiente sería Ciudadanos, al que apenas se le adjudica un escaño. Esto está en sintonía con el resto de encuestas que se vienen publicando en las últimas semanas. La formación de Inés Arrimadas está al borde de la desaparición.

Lo que se constata en la encuesta es que el bloque de PP, Vox, Ciudadanos y la marca de los populares en Navarra se aproxima a los 176 escaños que dan la mayoría absoluta, pero no mucho más, por lo que es preciso realizar cuatro puntualizaciones para tratar de prever cómo evolucionará la legislatura. Metroscopia apunta que la ruptura de lo que han sido los límites del PSOE en sus alianzas tradicionales está provocando una desmovilización del votante de izquierda. Tanta que un tercio de su electorado está en esta situación, descontento. Por primera vez desde la Transición, los socialistas gobiernan en coalición con otro partido, en este caso Unidas Podemos. Pero parece más perjudicial para sus intereses las alianzas que mantiene en el Parlamento, no ya con PNV u otros partidos de izquierdas, como con Bildu y ERC.

Sin embargo, los liderazgos en los partidos de izquierdas son más fuertes que en el centro y en la derecha. Sánchez tiene una alta valoración entre los electores socialistas, y la otra izquierda ha encontrado un referente en la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Esto pesa a favor de la coalición. Sin embargo, en la derecha no ocurre lo mismo. Sólo Santiago Abascal tiene un nivel de aceptación positivo entre sus votantes, aunque no tanto como Sánchez y Díaz. Casado falla en esto y Arrimadas está en caída libre. La crisis interna del PP no anuncia nada bueno en el partido, porque Vox comienza a aproximarse a los populares.El tercer factor que apunta Metroscopia es el de la agenda. Los españoles han estado muy preocupados por la pandemia del Covid hasta finales del verano, pero ahora comienzan a mandar otros asuntos de índole económico que suelen beneficiar al centro y derecha. La subida de los precios y la de la electricidad, en concreto, así como el empleo son los temas que ahora preocupan, y esos suele beneficiar al PP.

Y, por último, el calendario electoral también va a marcar los dos últimos años de la legislatura. Así como las elecciones catalanas, en las que el PSC fue el más votado, beneficiaron a Pedro Sánchez, las de Madrid auparon a Pablo Casado, hasta la reciente crisis interna. Los primeros comicios que se encuentran en el calendario son las autonómicas andaluzas, que pueden otorgar una amplia mayoría al PP de Juanma Moreno. Se adelanten o no, estas elecciones se celebrarán en 2022, aunque también es posible un adelanto en la Comunidad Valenciana, de la que saldría beneficiado el PSOE de Ximo Puig.

De todos modos, y si las generales se convocan en su fecha, el Gobierno actual aún pasará por las elecciones municipales y autonómicas de 2023, que anticipan muy bien lo que sucederá en España meses después.