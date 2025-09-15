Sindicatos de la Policía exigen la dimisión de Sánchez, Marlaska y el delegado del Gobierno por el operativo en La Vuelta

El sindicato Justicia Policial (Jupol) ha reclamado este lunes la dimisión de Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska y Francisco Martín tras lo que considera un "desastre operativo" durante la etapa final de la Vuelta Ciclista a España, marcada por las protestas propalestinas en Madrid.

En un comunicado, la organización acusó al presidente del Gobierno de "alentar y blanquear las protestas" y denunció que el dispositivo "puso en riesgo a ciclistas, ciudadanos y policías". También criticó al delegado del Gobierno en Madrid por calificar de pacíficos unos incidentes que, según señalaron, se saldaron con 22 agentes heridos.

Críticas al operativo policial

Jupol lamentó la ausencia de medidas de "embolsamiento y expulsión" de los grupos violentos y lo atribuyó a "órdenes políticas". "El operativo de seguridad fue un auténtico desastre, no por la profesionalidad de los agentes desplegados, sino porque estuvo marcado desde el inicio por la voluntad de no incomodar a determinados grupos", indicó el sindicato.

Defensa del ministro Marlaska

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió el despliegue de seguridad, al que calificó de "absolutamente suficiente". En declaraciones previas a un desayuno informativo de Europa Press, lo comparó con el dispositivo aplicado en la Conferencia de la OTAN de 2022 en Madrid.

Marlaska deseó una "pronta recuperación" a los 22 policías heridos y felicitó a la Policía Nacional por su actuación en "una situación absolutamente compleja". Según destacó, se actuó con proporcionalidad, garantizando la seguridad de ciclistas y ciudadanos al tiempo que se permitía el desarrollo de la protesta "de una sociedad comprometida con la paz en el mundo".

Debate político y social

Las versiones enfrentadas entre Jupol y el Ministerio del Interior reflejan la controversia abierta sobre la gestión del dispositivo de seguridad.